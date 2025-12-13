נשיא טורקיה הביע אופטימיות בעקבות שיחתו אמש עם נשיא רוסיה. "אנו רואים בחיוב את הדיאלוג שנפתח בזכות מאמציו של מר טראמפ"
דורון פסקין | 13 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
ארדואן על המלחמה באוקראינה: "השלום אינו רחוק; אנו יכולים להבחין בו"
נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, הביע היום אופטימיות זהירה לגבי האפשרות לסיים את המלחמה באוקראינה, בעקבות שיחתו אמש עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בטורקמניסטן.
בשיחה עם עיתונאים בדרכו חזרה מ"פורום השלום והאמון הבין-לאומי" באשגבאט, אמר ארדואן, כפי שפורסם בתקשורת הטורקית, כי "לאחר הפגישה עם פוטין אנו מקווים שתהיה הזדמנות לדון בתוכנית השלום גם עם הנשיא טראמפ. השלום אינו רחוק; אנו יכולים להבחין בו".
ארדואן ציין כי הפגישה עם פוטין עסקה בין היתר ביוזמות דיפלומטיות שבהן מעורב טראמפ, והדגיש: "אנו רואים בחיוב את הדיאלוג שנפתח בזכות מאמציו של מר טראמפ".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו