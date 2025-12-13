כניסה
נשיא טורקיה הביע אופטימיות בעקבות שיחתו אמש עם נשיא רוסיה. "אנו רואים בחיוב את הדיאלוג שנפתח בזכות מאמציו של מר טראמפ"

דורון פסקין | 13 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

ארדואן על המלחמה באוקראינה: "השלום אינו רחוק; אנו יכולים להבחין בו"

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, הביע היום אופטימיות זהירה לגבי האפשרות לסיים את המלחמה באוקראינה, בעקבות שיחתו אמש עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בטורקמניסטן.

בשיחה עם עיתונאים בדרכו חזרה מ"פורום השלום והאמון הבין-לאומי" באשגבאט, אמר ארדואן, כפי שפורסם בתקשורת הטורקית, כי "לאחר הפגישה עם פוטין אנו מקווים שתהיה הזדמנות לדון בתוכנית השלום גם עם הנשיא טראמפ. השלום אינו רחוק; אנו יכולים להבחין בו".

ארדואן ציין כי הפגישה עם פוטין עסקה בין היתר ביוזמות דיפלומטיות שבהן מעורב טראמפ, והדגיש: "אנו רואים בחיוב את הדיאלוג שנפתח בזכות מאמציו של מר טראמפ".

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 9 ביולי 2024

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, 9 ביולי 2024 | צילום: Andrew Harnik/Getty Images

כוחות חיל הים האמריקני בתרגיל צבאי, 8 במאי 2024
דיווח: כוחות מיוחדים של ארה"ב פשטו בחודש שעבר על ספינה שהייתה בדרכה מסין לאיראן

דורון פסקין

לפי דיווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל, שלא קיבל אימות ממקורות רשמיים, הפשיטה התבצעה כמה מאות מיילים מחופי סרי לנקה ובמהלכה החרימו הכוחות "פריטים בעלי זיקה צבאית". הדיווח מגיע על רקע השיח הגובר בארה"ב בנוגע לתמיכתה של סין באיראן

כוחות צבא ארה''ב מפטרלים בצפון-מזרח סוריה, 8 בספטמבר 2019
שלושה אמריקנים נהרגו במארב של מחבל דאע"ש בסוריה

צוות מגזין אפוק

במארב שאירע באזור תדמור, נהרגו שני חיילים ומתורגמן. שר המלחמה, פיט הגסת': "ידע כל אדם: אם תפגע באמריקנים, תעביר את שארית חייך בידיעה שארה"ב תצוד אותך, תאתר אותך, ותהרוג אותך ללא רחמים"

ראאד סעד
ישראל חיסלה את מספר שתיים בחמאס ראא'ד סלאח

צוות מגזין אפוק

ראש הממשלה ושר הביטחון מסרו כי החיסול הגיע בתגובה למטען שהופעל היום נגד כוחות צה"ל בתוך השטח הצהוב ברצועה

ספינות הצי האיראני במצרי הורמוז, 30 באפריל 2019
איראן הודיעה כי השתלטה על מכלית נפט זרה בים עומאן

דורון פסקין

הצעד מגיע לאחר שארה"ב תפסה השבוע מכלית נפט סמוך לחופי ונצואלה, שלפי דיווחים הייתה מעורבת בין היתר בהברחת נפט איראני – מה שמחזק את האפשרות כי מדובר בתגובה איראנית ושליחת מסר לארה"ב

יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, 14 ביוני 2023
יו"ר הפרלמנט הלבנוני: "צבא לבנון יישם 90% מהסכם הפסקת האש עם ישראל באזור שמדרום לליטני"

דורון פסקין

נביה ברי טען כי יוניפי"ל, מנגנון הפיקוח על הסכם הפסקת האש ומפקד הצבא אישרו זאת, והאשים את ישראל כי היא ביצעה 11,000 הפרות בהסכם הפסקת האש

כוחות צה״ל במרחב הצהוב, 29 באוקטובר 2025
מצרים מזהירה מפני חלוקתה של רצועת עזה; ארה"ב מנסה להפחית את המתיחות מול ישראל

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים מסרו כי מצרים וקטאר העבירו לארה"ב תלונות על הצעדים של ישראל בשטח הצהוב שבשליטתה. במקביל, ארה"ב מנסה ליזום פגישה משולשת בין נתניהו, טראמפ וא-סיסי, אך מצרים מציבה לכך תנאים שלא מקובלים על ישראל

