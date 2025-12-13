ארדואן על המלחמה באוקראינה: "השלום אינו רחוק; אנו יכולים להבחין בו"

נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, הביע היום אופטימיות זהירה לגבי האפשרות לסיים את המלחמה באוקראינה, בעקבות שיחתו אמש עם נשיא רוסיה ולדימיר פוטין בטורקמניסטן.

בשיחה עם עיתונאים בדרכו חזרה מ"פורום השלום והאמון הבין-לאומי" באשגבאט, אמר ארדואן, כפי שפורסם בתקשורת הטורקית, כי "לאחר הפגישה עם פוטין אנו מקווים שתהיה הזדמנות לדון בתוכנית השלום גם עם הנשיא טראמפ. השלום אינו רחוק; אנו יכולים להבחין בו".