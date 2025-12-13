כניסה
לפי דיווח בעיתון הוול סטריט ג'ורנל, שלא קיבל אימות ממקורות רשמיים, הפשיטה התבצעה כמה מאות מיילים מחופי סרי לנקה ובמהלכה החרימו הכוחות "פריטים בעלי זיקה צבאית". הדיווח מגיע על רקע השיח הגובר בארה"ב בנוגע לתמיכתה של סין באיראן

דורון פסקין | 13 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

דיווח: כוחות מיוחדים של ארה"ב פשטו בחודש שעבר על ספינה שהייתה בדרכה מסין לאיראן

עיתון הוול סטריט ג'ורנל דיווח כי צוות כוחות מיוחדים אמריקני ביצע בחודש שעבר פשיטה ימית חריגה בלב האוקיינוס ההודי על ספינה שהפליגה מסין לאיראן, החרים ממנה "פריטים בעלי זיקה צבאית", והשמיד את המטען. לאחר מכן הותר לאנייה להמשיך בדרכה.

בשלב זה מדובר בדיווח המתבסס על מקורות אמריקנים אנונימיים ולא על מידע שקיבל אימות רשמי כלשהו.

לפי גורמים אמריקנים שצוטטו בכתבה, מדובר היה ברכיבים היכולים לשמש את איראן בפיתוח או ייצור נשק קונבנציונלי. הפשיטה התבצעה, על פי הדיווח, כמה מאות מיילים מחופי סרי לנקה. העיתון תיאר את המבצע כחלק ממאמץ ממוקד לבלום ניסיונות איראניים לחדש מלאים ויכולות צבאיות שנפגעו משמעותית במהלך המערכה מול ישראל בחודש יוני האחרון. עוד צוין כי מדובר בצעד חריג של אכיפה ימית ישירה נגד משלוח שהועבר מאסיה לאיראן.

כוחות חיל הים האמריקני בתרגיל צבאי, 8 במאי 2024

כוחות חיל הים האמריקני בתרגיל צבאי, 8 במאי 2024 | צילום: Luke Sharrett/Getty Images

