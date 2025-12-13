דיווח: כוחות מיוחדים של ארה"ב פשטו בחודש שעבר על ספינה שהייתה בדרכה מסין לאיראן

עיתון הוול סטריט ג'ורנל דיווח כי צוות כוחות מיוחדים אמריקני ביצע בחודש שעבר פשיטה ימית חריגה בלב האוקיינוס ההודי על ספינה שהפליגה מסין לאיראן, החרים ממנה "פריטים בעלי זיקה צבאית", והשמיד את המטען. לאחר מכן הותר לאנייה להמשיך בדרכה.

בשלב זה מדובר בדיווח המתבסס על מקורות אמריקנים אנונימיים ולא על מידע שקיבל אימות רשמי כלשהו.