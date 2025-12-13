ניסיון חיסול ברצועת עזה – הותקף מספר שתיים בחמאס

צה"ל ושב"כ הודיעו כי תקפו היום ברצועת עזה מחבל מרכזי בחמאס אשר היה אחראי בתקופה האחרונה לניסיונות השיקום של חמאס וייצור אמל"ח של הארגון.

גורמי ביטחון בכירים מסרו כי יעד החיסול הוא ראאד סעד – מספר שתיים בחמאס. בשלב זה עדיין אין אישור כי הוא חוסל.