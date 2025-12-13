כניסה
גורמי ביטחון בכירים מסרו כי יעד התקיפה הוא ראאד סעד, שהיה אחראי בתקופה האחרונה על נסיונות ההתחמשות מחדש של ארגון הטרור

צוות מגזין אפוק | 13 בדצמבר 2025 | חדשות | 0 דק׳

ניסיון חיסול ברצועת עזה – הותקף מספר שתיים בחמאס

צה"ל ושב"כ הודיעו כי תקפו היום ברצועת עזה מחבל מרכזי בחמאס אשר היה אחראי בתקופה האחרונה לניסיונות השיקום של חמאס וייצור אמל"ח של הארגון.

גורמי ביטחון בכירים מסרו כי יעד החיסול הוא ראאד סעד – מספר שתיים בחמאס. בשלב זה עדיין אין אישור כי הוא חוסל.

סעד משמש כיום כראש מטה ייצור הנשק והיה בעבר ראש אגף המבצעים בארגון הטרור.

ראאד סעד

ראאד סעד | צילום מסך

