הצעד מגיע לאחר שארה"ב תפסה השבוע מכלית נפט סמוך לחופי ונצואלה, שלפי דיווחים הייתה מעורבת בין היתר בהברחת נפט איראני – מה שמחזק את האפשרות כי מדובר בתגובה איראנית ושליחת מסר לארה"ב
דורון פסקין | 13 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
איראן הודיעה כי השתלטה על מכלית נפט זרה בים עומאן
הרשויות באיראן הודיעו אמש כי תפסו מכלית נפט זרה שלטענתן נשאה כ-6 מיליון ליטר סולר מוברח בים עומאן. לפי רשות השידור הממלכתית של איראן, IRIB, הפעולה בוצעה באזור הסמוך למחוז הורמוזגאן, בקרבת העיר ג'אסק.
בהודעה שצוטטה בשם מוג'תבא כהרמאני, ראש מערכת המשפט במחוז הורמוזגאן, נמסר כי תפיסת המכלית מהווה חלק ממאמץ לפגיעה ב"ראשי הרשתות" העוסקות בהברחות. על סיפון כלי השיט היו 18 אנשי צוות – אזרחי הודו, סרי לנקה ובנגלדש.
בדיווח נוסף באתר החדשות האיראני "אנתח'אב" נמסר כי המכלית נעצרה לאחר "מעקב ומודיעין" על תנועות חשודות, וכי נפתח תיק בבית המשפט בג’אסק. לפי הדיווח, הרשויות טוענות גם לשורה של עבירות ימאות, ובהן היעדר מסמכי שיט ומטען, כיבוי מכ"ם ואף פגיעה מכוונת בציוד. באיראן ציינו כי 18 אנשי הצוות, כולל הקפטן, מוחזקים לחקירה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו