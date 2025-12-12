נביה ברי טען כי יוניפי"ל, מנגנון הפיקוח על הסכם הפסקת האש ומפקד הצבא אישרו זאת, והאשים את ישראל כי היא ביצעה 11,000 הפרות בהסכם הפסקת האש
דורון פסקין | 12 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
יו"ר הפרלמנט הלבנוני: "צבא לבנון יישם 90% מהסכם הפסקת האש עם ישראל באזור שמדרום לליטני"
יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, אמר אתמול כי "צבא לבנון יישם 90% מהסכם הפסקת האש עם ישראל באזור שמדרום לנהר הליטני וישלים בצורה מלאה את מה שנותר עד סוף השנה".
דבריו נאמרו במהלך פגישה עם משלחת מאגודת העיתונות הלבנונית, וצוטטו על ידי אתרי חדשות בלבנון. ברי ציין באותו הקשר כי "יוניפי"ל, המנגנון ומפקד הצבא, הגנרל רודולף הייכל, אישרו" זאת.
ברי נשאל בנוגע להסכם הפסקת האש ולמשא ומתן עם ישראל וענה: "האם 'המנגנון' (הוועדה המשותפת, ד"פ) זו אינה מסגרת למשא ומתן? ישנם עקרונות קבועים שאנו מנהלים עליהם משא ומתן דרך ועדה זו: נסיגה ישראלית, פריסת צבא לבנון והגבלת החזקת הנשק באזור שמדרום לנהר ליטני לצבא לבנון בלבד.
