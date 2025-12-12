יו"ר הפרלמנט הלבנוני: "צבא לבנון יישם 90% מהסכם הפסקת האש עם ישראל באזור שמדרום לליטני"

יו"ר הפרלמנט הלבנוני, נביה ברי, אמר אתמול כי "צבא לבנון יישם 90% מהסכם הפסקת האש עם ישראל באזור שמדרום לנהר הליטני וישלים בצורה מלאה את מה שנותר עד סוף השנה".

דבריו נאמרו במהלך פגישה עם משלחת מאגודת העיתונות הלבנונית, וצוטטו על ידי אתרי חדשות בלבנון. ברי ציין באותו הקשר כי "יוניפי"ל, המנגנון ומפקד הצבא, הגנרל רודולף הייכל, אישרו" זאת.