גורמים בכירים בירושלים מסרו כי מצרים וקטאר העבירו לארה"ב תלונות על הצעדים של ישראל בשטח הצהוב שבשליטתה. במקביל, ארה"ב מנסה ליזום פגישה משולשת בין נתניהו, טראמפ וא-סיסי, אך מצרים מציבה לכך תנאים שלא מקובלים על ישראל
יוני בן מנחם | 12 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
מצרים מזהירה מפני חלוקתה של רצועת עזה; ארה"ב מנסה להפחית את המתיחות מול ישראל
המהלכים שמבצעת ישראל באזורי שליטתה ברצועת עזה, המכונים "השטח הצהוב", מעוררים שוב ושוב אזהרות מצד המתווכות, ובעיקר מצרים, מפני חלוקת הרצועה או שינוי במבנה הגיאוגרפי והדמוגרפי שלה.
גורמים מדיניים בירושלים מציינים כי מצרים וקטאר העבירו לממשל האמריקני תלונות שלפיהן צעדים אלה מהווים הפרה של הסכם הפסקת האש ועלולים לסכן את המעבר לשלב השני בתוכנית טראמפ. לדבריהם, החשש המרכזי במצרים הוא כי ישראל מבססת נוכחות צבאית מתמשכת בשטח הצהוב, שתאפשר לה להימנע מנסיגה מרוב האזורים שבשליטתה ברצועה.
בתקשורת המצרית דווח כי שר החוץ המצרי, בדר עבד אל-עאטי, הבהיר למשלחת אירופית בראשות שליח האיחוד האירופי למזרח התיכון, כריסטוף ביגו, כי מצרים "דוחה לחלוטין כל קריאה לגרש פלסטינים או לשנות את המצב הגיאוגרפי והדמוגרפי ברצועה". הוא שב על עמדה זו גם ב"פורום דוחא" שנערך ביום שבת שעבר, שם הדגיש: "לא ניתן לקבל חלוקה של רצועת עזה".
