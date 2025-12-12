מצרים מזהירה מפני חלוקתה של רצועת עזה; ארה"ב מנסה להפחית את המתיחות מול ישראל

המהלכים שמבצעת ישראל באזורי שליטתה ברצועת עזה, המכונים "השטח הצהוב", מעוררים שוב ושוב אזהרות מצד המתווכות, ובעיקר מצרים, מפני חלוקת הרצועה או שינוי במבנה הגיאוגרפי והדמוגרפי שלה.

גורמים מדיניים בירושלים מציינים כי מצרים וקטאר העבירו לממשל האמריקני תלונות שלפיהן צעדים אלה מהווים הפרה של הסכם הפסקת האש ועלולים לסכן את המעבר לשלב השני בתוכנית טראמפ. לדבריהם, החשש המרכזי במצרים הוא כי ישראל מבססת נוכחות צבאית מתמשכת בשטח הצהוב, שתאפשר לה להימנע מנסיגה מרוב האזורים שבשליטתה ברצועה.