כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

גורמים בכירים בירושלים טוענים כי ארה"ב העבירה לישראל מסר לפיו המדיניות הנוכחית דוחפת את המשטר הסורי להתקרבות נוספת לעבר טורקיה. במקביל, בישראל מזהירים מפני הסתה אנטי-ישראלית במערכת החינוך ובצבא הסורי

יוני בן מנחם | 12 בדצמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

ארה"ב מתקשה לקדם הסכם בין סוריה לישראל; ירושלים ודמשק מאשימות זו את זו

מאמציו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לקדם הסכם ביטחוני בין ישראל לסוריה נתקלים בקשיים משמעותיים. בראשם עומד סירובו של נשיא סוריה, אחמד א-שרע, לדרישת ישראל להקים אזור מפורז מדרום דמשק ועד הגבול, מתוך חשש ליצירת ואקום ביטחוני מסוכן.

העיתון "וול סטריט ג’ורנל" דיווח השבוע על מחלוקת בין עמדות ארה"ב וישראל לגבי עתידה של סוריה, שנה לאחר נפילת משטר בשאר אסד, בשעה שטראמפ, דוחף לכיוון פתוח יותר מול דמשק בסיוע סעודי-טורקי.

בדיווח נטען כי ישראל פעלה בניגוד לקו האמריקני כשמיהרה לאחר קריסת המשטר הקודם לבסס נוכחות צבאית בדרום סוריה, תוך הקמת אזור חיץ גדול.

נשיא סוריה, אחמד א-שרע וראש הממשלה, בנימין נתניהו

נשיא סוריה, אחמד א-שרע וראש הממשלה, בנימין נתניהו | צילום: Jack Guez -Pool & LUDOVIC MARIN/POOL/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין
זלנסקי מאותת על נכונות לקיום בחירות; במוסקבה תקפו: הבחירות יהפכו ל"תיאטרון בובות"

דורון פסקין

נושא הבחירות באוקראינה עלה לכותרות בימים האחרונים, ועורר תגובות רוסיות חריפות לאחר שזלנסקי טען כי הוא מוכן לקיימן בהקדם, בתנאי שיקבל ערבויות ביטחוניות מצד ארה"ב ואירופה. בחודש שעבר טען פוטין כי ממשלת אוקראינה "בלתי לגיטימית"

ההצפות בארץ
הצפות באזורים שונים ברחבי הארץ בעקבות הגשמים

אורן שלום

שתי ילדות בנות 10 פונו במצב קל לבית חולים לאחר שנפצעו מעץ שקרס בראשון לציון; 14 בני אדם חולצו מרכבים ומבנים שנתקעו בהצפות

נשיא לבנון, ג׳וזף עון, והשליחה האמריקנית מורגן אורטגוס, במהלך פגישה בביירות
דיווח בלבנון: ארה"ב הציבה אולטימטום לפירוק חיזבאללה מנשקו לפני תקיפות "גדולות ומכריעות" של ישראל

דורון פסקין

עיתון אלאח'באר, שופרו של חיזבאללה, טוען כי השליחה האמריקנית אורטגוס הציבה דד ליין עד לערב השנה האזרחית החדשה

שר החינוך, יואב קיש
משרד החינוך הודיע כי החל מה-2 בפברואר יאסר שימוש בטלפונים ניידים בבתי הספר היסודיים

אורן שלום

השימוש בטלפונים יתאפשר רק בשיעורים ייעודיים, ורק באישור הצוות החינוכי ולצרכי למידה. שר החינוך יואב קיש: "המדיניות מבוססת על מחקרים מהארץ והעולם בנושא ועל מחויבות לאקלים חינוכי בריא ובטוח"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 18 בספטמבר 2025
טראמפ לאחר תפיסת מכלית נפט של ונצואלה: "דברים נוספים קורים ונדבר עליהם בהמשך"

דורון פסקין

המתיחות בין המדינות עולה לאחר שצבא ארה"ב השתלט אתמול על מכלית נפט מול חופי ונצואלה. התובעת הכללית מסרה: "במשך שנים הייתה המכלית תחת סנקציות בשל מעורבותה ברשת שינוע נפט בלתי חוקית התומכת בארגוני טרור". ממשלת ונצואלה: "הסיבה האמיתית לפעולות ארה"ב נחשפה – משאבי הטבע שלנו"

הכניסה לבית המשפט החוקתי של פולין, 4 ביוני 2023
פולין מתקדמת צעד נוסף לעבר איסור המפלגה הקומוניסטית: בית המשפט קבע שפעילותה אינה חוקתית

אורן שלום

בג"ץ הפולני קבע כי ה-KPP מקדמת שנאת מעמדות ופועלת בשיטות טוטליטריות בניגוד לחוקה – אך המשבר סביב סמכות בית המשפט עצמו עלול לעכב את מחיקתה מרשם המפלגות

שתפו: