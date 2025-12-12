גורמים בכירים בירושלים טוענים כי ארה"ב העבירה לישראל מסר לפיו המדיניות הנוכחית דוחפת את המשטר הסורי להתקרבות נוספת לעבר טורקיה. במקביל, בישראל מזהירים מפני הסתה אנטי-ישראלית במערכת החינוך ובצבא הסורי
יוני בן מנחם | 12 בדצמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳
ארה"ב מתקשה לקדם הסכם בין סוריה לישראל; ירושלים ודמשק מאשימות זו את זו
מאמציו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לקדם הסכם ביטחוני בין ישראל לסוריה נתקלים בקשיים משמעותיים. בראשם עומד סירובו של נשיא סוריה, אחמד א-שרע, לדרישת ישראל להקים אזור מפורז מדרום דמשק ועד הגבול, מתוך חשש ליצירת ואקום ביטחוני מסוכן.
העיתון "וול סטריט ג’ורנל" דיווח השבוע על מחלוקת בין עמדות ארה"ב וישראל לגבי עתידה של סוריה, שנה לאחר נפילת משטר בשאר אסד, בשעה שטראמפ, דוחף לכיוון פתוח יותר מול דמשק בסיוע סעודי-טורקי.
בדיווח נטען כי ישראל פעלה בניגוד לקו האמריקני כשמיהרה לאחר קריסת המשטר הקודם לבסס נוכחות צבאית בדרום סוריה, תוך הקמת אזור חיץ גדול.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו