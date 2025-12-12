ארה"ב מתקשה לקדם הסכם בין סוריה לישראל; ירושלים ודמשק מאשימות זו את זו

מאמציו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, לקדם הסכם ביטחוני בין ישראל לסוריה נתקלים בקשיים משמעותיים. בראשם עומד סירובו של נשיא סוריה, אחמד א-שרע, לדרישת ישראל להקים אזור מפורז מדרום דמשק ועד הגבול, מתוך חשש ליצירת ואקום ביטחוני מסוכן.

העיתון "וול סטריט ג’ורנל" דיווח השבוע על מחלוקת בין עמדות ארה"ב וישראל לגבי עתידה של סוריה, שנה לאחר נפילת משטר בשאר אסד, בשעה שטראמפ, דוחף לכיוון פתוח יותר מול דמשק בסיוע סעודי-טורקי.