זלנסקי מאותת על נכונות לקיום בחירות; במוסקבה תקפו: הבחירות יהפכו ל"תיאטרון בובות"

הדיון על האפשרות לקיים בחירות באוקראינה שב אל מרכז הבמה בימים האחרונים, והוביל לשורת תגובות חריפות מצד מוסקבה.

בתחילת השבוע אמר נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בריאיון לאתר פוליטיקו כי הגיע הזמן לערוך בחירות באוקראינה: "הם משתמשים במלחמה כדי לא לקיים בחירות, אבל לעם האוקראיני מגיע לבחור. אולי זלנסקי ינצח, אינני יודע – אבל הרבה זמן לא היו שם בחירות. הם מדברים על דמוקרטיה, אבל זה כבר לא נראה דמוקרטי".