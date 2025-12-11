נושא הבחירות באוקראינה עלה לכותרות בימים האחרונים, ועורר תגובות רוסיות חריפות לאחר שזלנסקי טען כי הוא מוכן לקיימן בהקדם, בתנאי שיקבל ערבויות ביטחוניות מצד ארה"ב ואירופה. בחודש שעבר טען פוטין כי ממשלת אוקראינה "בלתי לגיטימית"
דורון פסקין | 11 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
זלנסקי מאותת על נכונות לקיום בחירות; במוסקבה תקפו: הבחירות יהפכו ל"תיאטרון בובות"
הדיון על האפשרות לקיים בחירות באוקראינה שב אל מרכז הבמה בימים האחרונים, והוביל לשורת תגובות חריפות מצד מוסקבה.
בתחילת השבוע אמר נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בריאיון לאתר פוליטיקו כי הגיע הזמן לערוך בחירות באוקראינה: "הם משתמשים במלחמה כדי לא לקיים בחירות, אבל לעם האוקראיני מגיע לבחור. אולי זלנסקי ינצח, אינני יודע – אבל הרבה זמן לא היו שם בחירות. הם מדברים על דמוקרטיה, אבל זה כבר לא נראה דמוקרטי".
לאחר דבריו של טראמפ, הצהיר נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, כי הוא "מוכן" ללכת לבחירות בתוך 60 עד 90 ימים – בתנאי שארה"ב ומדינות אירופה יספקו ערבויות ביטחוניות לקיומן. כמו כן, זלנסקי טען כי הנחה את הפרלמנט בקייב להכין הצעות חוק שיבחנו שינוי של האיסור על קיום בחירות בתקופת חירום ומלחמה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו