שתי ילדות בנות 10 פונו במצב קל לבית חולים לאחר שנפצעו מעץ שקרס בראשון לציון; 14 בני אדם חולצו מרכבים ומבנים שנתקעו בהצפות

אורן שלום | 11 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

הצפות באזורים שונים ברחבי הארץ בעקבות הגשמים

כבאות והצלה לישראל דיווחו על על רכב שנתקע בתוך הצפה בעיר באקה אל-גרביה. צוותים שהגיעו למקום הפעילו סירה ייעודית וחילצו אדם שעמד על גג הרכב, לאחר שלא הצליח להיחלץ בשל מפלס המים הגבוה ברחוב.

ביבנה דווח על מספר רב של אירועים בהם נעשים ניסיונות לחלץ אנשים שנתקעו עם רכבם באזורים שהוצפו. עד כה דווח רשמית על ידי דוברות כבאות והצלה כי 14 בני אדם חולצו מרכבים ששקעו וממבנים בשמונה זירות שונות. כל המחולצים בריאים ושלמים. עוד דווח ביבנה על סופרים שהוצפו בשל חדירת המים.

https://vimeo.com/1145636819?share=copy&fl=sv&fe=ci

ההצפות בארץ

ההצפות בארץ | צילום: דוברות כבאות והצלה

נשיא לבנון, ג׳וזף עון, והשליחה האמריקנית מורגן אורטגוס, במהלך פגישה בביירות
דיווח בלבנון: ארה"ב הציבה אולטימטום לפירוק חיזבאללה מנשקו לפני תקיפות "גדולות ומכריעות" של ישראל

דורון פסקין

עיתון אלאח'באר, שופרו של חיזבאללה, טוען כי השליחה האמריקנית אורטגוס הציבה דד ליין עד לערב השנה האזרחית החדשה

שר החינוך, יואב קיש
משרד החינוך הודיע כי החל מה-2 בפברואר יאסר שימוש בטלפונים ניידים בבתי הספר היסודיים

אורן שלום

השימוש בטלפונים יתאפשר רק בשיעורים ייעודיים, ורק באישור הצוות החינוכי ולצרכי למידה. שר החינוך יואב קיש: "המדיניות מבוססת על מחקרים מהארץ והעולם בנושא ועל מחויבות לאקלים חינוכי בריא ובטוח"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 18 בספטמבר 2025
טראמפ לאחר תפיסת מכלית נפט של ונצואלה: "דברים נוספים קורים ונדבר עליהם בהמשך"

דורון פסקין

המתיחות בין המדינות עולה לאחר שצבא ארה"ב השתלט אתמול על מכלית נפט מול חופי ונצואלה. התובעת הכללית מסרה: "במשך שנים הייתה המכלית תחת סנקציות בשל מעורבותה ברשת שינוע נפט בלתי חוקית התומכת בארגוני טרור". ממשלת ונצואלה: "הסיבה האמיתית לפעולות ארה"ב נחשפה – משאבי הטבע שלנו"

הכניסה לבית המשפט החוקתי של פולין, 4 ביוני 2023
פולין מתקדמת צעד נוסף לעבר איסור המפלגה הקומוניסטית: בית המשפט קבע שפעילותה אינה חוקתית

אורן שלום

בג"ץ הפולני קבע כי ה-KPP מקדמת שנאת מעמדות ופועלת בשיטות טוטליטריות בניגוד לחוקה – אך המשבר סביב סמכות בית המשפט עצמו עלול לעכב את מחיקתה מרשם המפלגות

כוחות צבא לבנון בדרום לבנון, 28 בינואר 2025
ארה"ב מהדקת את הלחץ: סיוע לצבא לבנון יותנה בצעדים לפירוק חיזבאללה מנשקו

יוני בן מנחם

בכירים בירושלים מסרו כי משרד החוץ עודכן על ידי האמריקנים שלפי חוק התקציב החדש שצפוי לעבור בקונגרס, התמיכה בצבא לבנון תיעצר אם לא יוכיח נכונות לפעול נגד חיזבאללה. במקביל, מכתב חריף של חברי קונגרס לנשיא עון מזהיר מפני הידרדרות לבנון לזרועות ארגון טרור הנתמך בידי איראן

ראש המוסד, דוד ברנע, וראש הממשלה, בנימין נתניהו
דוד ברנע מינה את א' לסגנו של ראש המוסד הבא רומן גופמן

צוות מגזין אפוק

מינויו של א', שהיה מועמד בעצמו לראשות המוסד, אושר על ידי ראש הממשלה

