הצפות באזורים שונים ברחבי הארץ בעקבות הגשמים

כבאות והצלה לישראל דיווחו על על רכב שנתקע בתוך הצפה בעיר באקה אל-גרביה. צוותים שהגיעו למקום הפעילו סירה ייעודית וחילצו אדם שעמד על גג הרכב, לאחר שלא הצליח להיחלץ בשל מפלס המים הגבוה ברחוב.

ביבנה דווח על מספר רב של אירועים בהם נעשים ניסיונות לחלץ אנשים שנתקעו עם רכבם באזורים שהוצפו. עד כה דווח רשמית על ידי דוברות כבאות והצלה כי 14 בני אדם חולצו מרכבים ששקעו וממבנים בשמונה זירות שונות. כל המחולצים בריאים ושלמים. עוד דווח ביבנה על סופרים שהוצפו בשל חדירת המים.