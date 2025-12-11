עיתון אלאח'באר, שופרו של חיזבאללה, טוען כי השליחה האמריקנית אורטגוס הציבה דד ליין עד לערב השנה האזרחית החדשה
דורון פסקין | 11 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
דיווח בלבנון: ארה"ב הציבה אולטימטום לפירוק חיזבאללה מנשקו לפני תקיפות "גדולות ומכריעות" של ישראל
עיתון "אל-אח'באר" הלבנוני, שופרו של חיזבאללה, דיווח היום כי החלטת נשיא לבנון, ג'וזף עון – בתיאום עם יו"ר הפרלמנט, נביה ברי, וראש הממשלה, נוואף סלאם – להעלות את דרג הייצוג הלבנוני בוועדה המשותפת עם ישראל לרמה אזרחית, אינה שוללת את האפשרות כי ישראל תממש את איומיה ותפתח במתקפה צבאית חדשה. לפי העיתון, שלושה "אינדיקטורים" מרכזיים מגבירים את החשש הזה.
הסימן הראשון הוא מה שמוגדר כ"מות היוזמה המצרית". לפי מקורות רשמיים לבנוניים שצוטטו בכתבה בעילום שם, קהיר קידמה יוזמה שהתבססה על שני עקרונות: פירוק מלא של נשק חיזבאללה דרומית לליטני, והתחייבות של הארגון שלא להשתמש בשום נשק צפונית לליטני נגד ישראל. כעת, מדווח אל-אח'באר – מקורות אלה מדברים על כך שהיוזמה הזו למעשה נגנזה.
הסימן השני נוגע למסרים אמריקניים. אל-אח'באר ציטט "מקורות דיפלומטיים אירופיים בביירות", שטענו כי המתווכת האמריקנית, מורגן אורטגוס, העבירה מסר שלפיו ישראל עומדת לבצע "התקפות גדולות ומכריעות" נגד חיזבאללה – במיוחד בדאחיה בביירות ובבקעא – אם הארגון לא יתחיל עד ראש השנה האזרחית למסור את הטילים המדויקים והכטב"מים שברשותו לצבא לבנון.
