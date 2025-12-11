משרד החינוך הודיע כי החל מה-2 בפברואר יאסר שימוש בטלפונים ניידים בבתי הספר היסודיים

משרד החינוך הודיע כי החל ב-2 בפברואר תיכנס לתוקף מדיניות חדשה בבתי הספר היסודיים, שלפיה יאסר על תלמידים להשתמש בטלפונים ניידים במהלך השהות בבית הספר.

השימוש בטלפונים יתאפשר רק בשיעורים ייעודיים, ורק באישור הצוות החינוכי ולצרכי למידה. לפי הודעת המשרד, מטרת המהלך היא לחזק את האינטראקציה הטבעית בין התלמידים, לשפר את האקלים החינוכי ולאפשר ריכוז מיטבי בלמידה.