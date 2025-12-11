כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

השימוש בטלפונים יתאפשר רק בשיעורים ייעודיים, ורק באישור הצוות החינוכי ולצרכי למידה. שר החינוך יואב קיש: "המדיניות מבוססת על מחקרים מהארץ והעולם בנושא ועל מחויבות לאקלים חינוכי בריא ובטוח"

אורן שלום | 11 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

משרד החינוך הודיע כי החל מה-2 בפברואר יאסר שימוש בטלפונים ניידים בבתי הספר היסודיים

משרד החינוך הודיע כי החל ב-2 בפברואר תיכנס לתוקף מדיניות חדשה בבתי הספר היסודיים, שלפיה יאסר על תלמידים להשתמש בטלפונים ניידים במהלך השהות בבית הספר.

השימוש בטלפונים יתאפשר רק בשיעורים ייעודיים, ורק באישור הצוות החינוכי ולצרכי למידה. לפי הודעת המשרד, מטרת המהלך היא לחזק את האינטראקציה הטבעית בין התלמידים, לשפר את האקלים החינוכי ולאפשר ריכוז מיטבי בלמידה.

שר החינוך, יואב קיש, מסר: "אנחנו מאפשרים לילדים לחזור ולפגוש זה את זה באמת, להפחית הסחות, ולהרחיב את הקשר האנושי, המשחק והשיחה. המדיניות מבוססת על מחקרים מהארץ והעולם בנושא ועל מחויבות לאקלים חינוכי בריא ובטוח, והיא חלק מהאחריות שלנו ליצור לתלמידים מרחב שמאפשר צמיחה חברתית ורגשית".

שר החינוך, יואב קיש

שר החינוך, יואב קיש | צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 18 בספטמבר 2025
טראמפ לאחר תפיסת מכלית נפט של ונצואלה: "דברים נוספים קורים ונדבר עליהם בהמשך"

דורון פסקין

המתיחות בין המדינות עולה לאחר שצבא ארה"ב השתלט אתמול על מכלית נפט מול חופי ונצואלה. התובעת הכללית מסרה: "במשך שנים הייתה המכלית תחת סנקציות בשל מעורבותה ברשת שינוע נפט בלתי חוקית התומכת בארגוני טרור". ממשלת ונצואלה: "הסיבה האמיתית לפעולות ארה"ב נחשפה – משאבי הטבע שלנו"

הכניסה לבית המשפט החוקתי של פולין, 4 ביוני 2023
פולין מתקדמת צעד נוסף לעבר איסור המפלגה הקומוניסטית: בית המשפט קבע שפעילותה אינה חוקתית

אורן שלום

בג"ץ הפולני קבע כי ה-KPP מקדמת שנאת מעמדות ופועלת בשיטות טוטליטריות בניגוד לחוקה – אך המשבר סביב סמכות בית המשפט עצמו עלול לעכב את מחיקתה מרשם המפלגות

כוחות צבא לבנון בדרום לבנון, 28 בינואר 2025
ארה"ב מהדקת את הלחץ: סיוע לצבא לבנון יותנה בצעדים לפירוק חיזבאללה מנשקו

יוני בן מנחם

בכירים בירושלים מסרו כי משרד החוץ עודכן על ידי האמריקנים שלפי חוק התקציב החדש שצפוי לעבור בקונגרס, התמיכה בצבא לבנון תיעצר אם לא יוכיח נכונות לפעול נגד חיזבאללה. במקביל, מכתב חריף של חברי קונגרס לנשיא עון מזהיר מפני הידרדרות לבנון לזרועות ארגון טרור הנתמך בידי איראן

ראש המוסד, דוד ברנע, וראש הממשלה, בנימין נתניהו
דוד ברנע מינה את א' לסגנו של ראש המוסד הבא רומן גופמן

צוות מגזין אפוק

מינויו של א', שהיה מועמד בעצמו לראשות המוסד, אושר על ידי ראש הממשלה

שר המשפטים, יריב לוין, במליאת הכנסת היום
הכנסת אישרה בקריאה טרומית: בעת חשד לעבירה המיוחסת ליועמ"ש, לפרקליט המדינה או למי מטעמם – שר המשפטים ימנה תובע לטיפול בהליך

אורן שלום

לפי ההצעה שהגיש ח"כ שמחה רוטמן,במקרה הצורך תפנה המשטרה לשר המשפטים לצורך מינוי תובע. כעת תעבור ההצעה לדיון בוועדת החוקה

יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, 11 בנובמבר 2025
הרש"פ לא מוותרת על מעורבות ברצועת עזה

יוני בן מנחם

גורמים בכירים ברש"פ טוענים כי כל גוף שיוקם יתקשה מאוד לנהל את המערכות האזרחיות והשלטוניות ברצועה ללא מעורבות הרש"פ, שמצפה כי ארה"ב תלחץ על ישראל בעניין

שתפו: