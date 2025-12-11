השימוש בטלפונים יתאפשר רק בשיעורים ייעודיים, ורק באישור הצוות החינוכי ולצרכי למידה. שר החינוך יואב קיש: "המדיניות מבוססת על מחקרים מהארץ והעולם בנושא ועל מחויבות לאקלים חינוכי בריא ובטוח"
משרד החינוך הודיע כי החל מה-2 בפברואר יאסר שימוש בטלפונים ניידים בבתי הספר היסודיים
משרד החינוך הודיע כי החל ב-2 בפברואר תיכנס לתוקף מדיניות חדשה בבתי הספר היסודיים, שלפיה יאסר על תלמידים להשתמש בטלפונים ניידים במהלך השהות בבית הספר.
השימוש בטלפונים יתאפשר רק בשיעורים ייעודיים, ורק באישור הצוות החינוכי ולצרכי למידה. לפי הודעת המשרד, מטרת המהלך היא לחזק את האינטראקציה הטבעית בין התלמידים, לשפר את האקלים החינוכי ולאפשר ריכוז מיטבי בלמידה.
שר החינוך, יואב קיש, מסר: "אנחנו מאפשרים לילדים לחזור ולפגוש זה את זה באמת, להפחית הסחות, ולהרחיב את הקשר האנושי, המשחק והשיחה. המדיניות מבוססת על מחקרים מהארץ והעולם בנושא ועל מחויבות לאקלים חינוכי בריא ובטוח, והיא חלק מהאחריות שלנו ליצור לתלמידים מרחב שמאפשר צמיחה חברתית ורגשית".
