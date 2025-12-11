טראמפ לאחר תפיסת מכלית נפט של ונצואלה: "דברים נוספים קורים ונדבר עליהם בהמשך"

המתיחות בין ארה"ב למשטרו של נשיא ונצואלה, ניקולס מדורו, הגיעה אתמול לשיא חדש, לאחר שכוחות אמריקניים השתלטו על מכלית נפט גדולה מול חופי המדינה.

מדובר בפעם הראשונה מאז הטלת הסנקציות על מגזר הנפט של ונצואלה בשנת 2019 שארה"ב מבצעת פעולה פיזית נגד מטען נפט ונצואלי. האירוע הוביל לעלייה מיידית במחירי הנפט, אך בהמשך נרשמה רגיעה יחסית בשווקים.