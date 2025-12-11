כניסה
המתיחות בין המדינות עולה לאחר שצבא ארה"ב השתלט אתמול על מכלית נפט מול חופי ונצואלה. התובעת הכללית מסרה: "במשך שנים הייתה המכלית תחת סנקציות בשל מעורבותה ברשת שינוע נפט בלתי חוקית התומכת בארגוני טרור". ממשלת ונצואלה: "הסיבה האמיתית לפעולות ארה"ב נחשפה – משאבי הטבע שלנו"

11 בדצמבר 2025

טראמפ לאחר תפיסת מכלית נפט של ונצואלה: "דברים נוספים קורים ונדבר עליהם בהמשך"

המתיחות בין ארה"ב למשטרו של נשיא ונצואלה, ניקולס מדורו, הגיעה אתמול לשיא חדש, לאחר שכוחות אמריקניים השתלטו על מכלית נפט גדולה מול חופי המדינה.

מדובר בפעם הראשונה מאז הטלת הסנקציות על מגזר הנפט של ונצואלה בשנת 2019 שארה"ב מבצעת פעולה פיזית נגד מטען נפט ונצואלי. האירוע הוביל לעלייה מיידית במחירי הנפט, אך בהמשך נרשמה רגיעה יחסית בשווקים.

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אישר את פרטי המבצע בשיחה עם כתבים בבית הלבן. "זה עתה תפסנו מול חופי ונצואלה מכלית נפט גדולה מאוד – למעשה, הגדולה ביותר שאי פעם נתפסה", אמר. "דברים נוספים קורים ונדבר עליהם בהמשך". בתשובה לשאלה בנוגע לגורל הנפט שנתפס הוא השיב: "נשמור עליו, כך אני מניח".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 18 בספטמבר 2025

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 18 בספטמבר 2025 | צילום: Leon Neal/Getty Images

