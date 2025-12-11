כניסה
בג"ץ הפולני קבע כי ה-KPP מקדמת שנאת מעמדות ופועלת בשיטות טוטליטריות בניגוד לחוקה – אך המשבר סביב סמכות בית המשפט עצמו עלול לעכב את מחיקתה מרשם המפלגות

אורן שלום | 11 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

פולין מתקדמת צעד נוסף לעבר איסור המפלגה הקומוניסטית: בית המשפט קבע שפעילותה אינה חוקתית

פולין התקרבה צעד משמעותי לקראת איסור המפלגה הקומוניסטית של פולין (KPP), לאחר שב-3 בדצמבר קבע בית המשפט החוקתי של המדינה פה אחד כי מטרותיה ופעילותה של המפלגה אינן חוקתיות. לפי פסק הדין, ה-KPP מקדמת שנאת מעמדות ופועלת על בסיס שיטות טוטליטריות להשגת כוח פוליטי.

בית המשפט ציין כי פעילות המפלגה מפרה את סעיף 13 לחוקת פולין, האוסר על קיום מפלגות פוליטיות המאמצות שיטות טוטליטריות המזוהות עם נאציזם, פשיזם או קומוניזם, וכן על מפלגות המטיפות לאלימות לשם תפיסת השלטון או השפעה על מדיניות המדינה. בנוסף נקבע כי המפלגה אינה עומדת בדרישות סעיף 11, המחייב כי מפלגות יוקמו ויפעלו בחופשיות, בתנאים שווים, ובאמצעים דמוקרטיים.

נכון ל-10 בדצמבר, פסק הדין הועבר לבית המשפט המחוזי בוורשה, המופקד על רישום מפלגות, אך טרם הוצא צו רשמי להסרת ה-KPP מן הפנקס.

הכניסה לבית המשפט החוקתי של פולין, 4 ביוני 2023

הכניסה לבית המשפט החוקתי של פולין, 4 ביוני 2023 | צילום: Omar Marques/Getty Images

