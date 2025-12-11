כניסה
בכירים בירושלים מסרו כי משרד החוץ עודכן על ידי האמריקנים שלפי חוק התקציב החדש שצפוי לעבור בקונגרס, התמיכה בצבא לבנון תיעצר אם לא יוכיח נכונות לפעול נגד חיזבאללה. במקביל, מכתב חריף של חברי קונגרס לנשיא עון מזהיר מפני הידרדרות לבנון לזרועות ארגון טרור הנתמך בידי איראן

יוני בן מנחם | 11 בדצמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

ארה"ב מהדקת את הלחץ: סיוע לצבא לבנון יותנה בצעדים לפירוק חיזבאללה מנשקו

גורמים מדיניים בירושלים מסרו כי הקונגרס האמריקני מגביר את הלחץ על ממשלת לבנון לפירוק נשקו של חיזבאללה, וכי הדבר בא לידי ביטוי בין היתר בחוק תקציב ההגנה לשנה הבאה שצפוי לעבור בקרוב בקונגרס.

לדבריהם, משרד החוץ עודכן על ידי גורמים אמריקניים בכירים בממשל כי החוק החדש יכלול סעיף מפורש הקובע כי הסיוע האמריקני לצבא לבנון יותנה במאמציו לפרק את חיזבאללה מנשקו, וכי הסיוע יושעה אם יתברר כי הצבא אינו נוקט צעדים ממשיים בכיוון זה.

הסעיף יחייב את שר המלחמה האמריקני, בתיאום עם פיקוד המרכז ובהתייעצות עם מזכיר המדינה, להגיש לקונגרס עד ה-30 ביוני 2026 דוח המעריך את התקדמות צבא לבנון בפירוק חיזבאללה. הדוח יכלול גם בחינה של אפשרות להשעות את הסיוע אם לא תימצא התקדמות מספקת, וכן פירוט של תוכנית משרד המלחמה האמריקני לחיזוק יכולות הצבא הלבנוני במטרה לאפשר לו לפרק את ארגון הטרור הנתמך בידי איראן.

כוחות צבא לבנון בדרום לבנון, 28 בינואר 2025

כוחות צבא לבנון בדרום לבנון, 28 בינואר 2025 | צילום: KAWNAT HAJU/AFP via Getty Images

