ארה"ב מהדקת את הלחץ: סיוע לצבא לבנון יותנה בצעדים לפירוק חיזבאללה מנשקו

גורמים מדיניים בירושלים מסרו כי הקונגרס האמריקני מגביר את הלחץ על ממשלת לבנון לפירוק נשקו של חיזבאללה, וכי הדבר בא לידי ביטוי בין היתר בחוק תקציב ההגנה לשנה הבאה שצפוי לעבור בקרוב בקונגרס.

לדבריהם, משרד החוץ עודכן על ידי גורמים אמריקניים בכירים בממשל כי החוק החדש יכלול סעיף מפורש הקובע כי הסיוע האמריקני לצבא לבנון יותנה במאמציו לפרק את חיזבאללה מנשקו, וכי הסיוע יושעה אם יתברר כי הצבא אינו נוקט צעדים ממשיים בכיוון זה.