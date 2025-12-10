מינויו של א', שהיה מועמד בעצמו לראשות המוסד, אושר על ידי ראש הממשלה
צוות מגזין אפוק | 10 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
דוד ברנע מינה את א' לסגנו של ראש המוסד הבא רומן גופמן
משרד ראש הממשלה הודיע הערב בשם המוסד כי ראש המוסד, דוד ברנע, החליט למנות את א' לתפקיד סגן ראש המוסד הבא.
המינוי אושר היום על-ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו.
בהודעה צוין כי א', שהיה מועמד לראשות המוסד, משרת בארגון למעלה משני עשורים במגוון תפקידים בליבת החוד המבצעי ופיקד על שני אגפים מבצעיים.
