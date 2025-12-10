כניסה
לפי ההצעה שהגיש ח"כ שמחה רוטמן,במקרה הצורך תפנה המשטרה לשר המשפטים לצורך מינוי תובע. כעת תעבור ההצעה לדיון בוועדת החוקה

אורן שלום | 10 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

הכנסת אישרה בקריאה טרומית: בעת חשד לעבירה המיוחסת ליועמ"ש, לפרקליט המדינה או למי מטעמם – שר המשפטים ימנה תובע לטיפול בהליך

מליאת הכנסת אישרה היום בקריאה טרומית את הצעת החוק של חבר הכנסת שמחה רוטמן, לפיה אם קיים חשד לביצוע עבירה, תפנה המשטרה לשר המשפטים לשם מינוי תובע, לו יוקנו כל סמכויות היועמ"ש ופרקליט המדינה ביחס להליך.

ההצעה עברה ברוב של 56 חברי כנסת מול 44 שהתנגדו. כעת היא צפויה לעבור לדיון בוועדת החוקה.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "היועמ"ש ופרקליט המדינה עומדים בראש מערכת אכיפת החוק והתביעה בישראל. על אף שישנן מספר הוראות בנוגע לפתיחה בחקירה והגשת כתבי אישום כנגד נושאי משרה בכירים כגון ראש ממשלה, שר, שופט ועוד, ישנה לקונה בכל הנוגע לפתיחת הליך כזה כנגד היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה.

שר המשפטים, יריב לוין, במליאת הכנסת היום

שר המשפטים, יריב לוין, במליאת הכנסת היום | צילום: דני שם-טוב, דוברות הכנסת

יו"ר הרש"פ, מחמוד עבאס, 11 בנובמבר 2025
הרש"פ לא מוותרת על מעורבות ברצועת עזה

יוני בן מנחם

גורמים בכירים ברש"פ טוענים כי כל גוף שיוקם יתקשה מאוד לנהל את המערכות האזרחיות והשלטוניות ברצועה ללא מעורבות הרש"פ, שמצפה כי ארה"ב תלחץ על ישראל בעניין

שר החוץ של ישראל, גדעון סער, ושר החוץ של בוליביה, פרננדו ארמאיו, חותמים על הסכם חידוש היחסים בין המדינות
ישראל ובוליביה חידשו הלילה את היחסים הדיפלומטיים

אורן שלום

שר החוץ, גדעון סער, ושר החוץ של בוליביה, פרננדו ארמאיו, חתמו בוושיגנטון על ההסכם. סער: "נבקר אחד את השני במדינות כדי לבחון הזדמנויות חדשות לשיתוף פעולה"

כוחות הביטחון פועלים בטולכרם
חמאס ממשיך בניסיונות להעביר את הידע שלו בייצור רקטות לפעיליו ביו"ש

יוני בן מנחם

אתמול הודיעו כוחות הביטחון כי לכדו תשתית טרור באזור טולכרם שעסקה בין היתר בייצור רקטות. גורמים בכירים בישראל מציינים כי בשלב זה מדובר בייצור פרימיטיבי של רקטות, אך יש לו פוטנציאל מסוכן להתפתח

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 13 במרץ 2025
טראמפ: בשלב מסוים הגודל של רוסיה ינצח; הגיע הזמן לקיים בחירות באוקראינה

אורן שלום

נשיא ארה"ב ביקר את מדיניות אירופה בנוגע למלחמה באוקראינה: "הם מדברים, אבל המלחמה נמשכת ונמשכת", והזהיר ממדיניות ההגירה שלה: "אם אירופה תמשיך בדרך הזו, רבות מהמדינות לא יהיו בנות קיימא". בנוגע לוונצואלה אמר: "ימיו של מדורו ספורים"

כוחות צה״ל בטולכרם
נחשפה תשתית טרור באזור טולכרם; אותרו רקטות ואמל"ח נוסף

צוות מגזין אפוק

באחת הרקטות אותרו ראש קרב וחומר נפץ. גורמים בכירים בישראל מסרו כי מדובר בחלק מניסיונות של ארגוני הטרור לייצר חזית חדשה ביו"ש ממנה ניתן יהיה לשגר רקטות לישראל

מושל פלורידה, רון דה סנטיס, 17 בספטמבר 2024
מושל פלורידה הכריז על הגדרתם של האחים המוסלמים וארגון CAIR כארגוני טרור זרים

אורן שלום

לפי הצו של דה סנטיס, "סוכנויות פלורידה נדרשות בזאת לנקוט בכל האמצעים החוקיים למניעת פעילות לא חוקית של ארגונים אלה, לרבות שלילת הטבות או משאבים מכל גורם המספק להם תמיכה חומרית". ארגון מועצת הקשרים האמריקניים-אסלאמיים (CAIR) הודיע כי יערער על ההחלטה

