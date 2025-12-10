הכנסת אישרה בקריאה טרומית: בעת חשד לעבירה המיוחסת ליועמ"ש, לפרקליט המדינה או למי מטעמם – שר המשפטים ימנה תובע לטיפול בהליך

מליאת הכנסת אישרה היום בקריאה טרומית את הצעת החוק של חבר הכנסת שמחה רוטמן, לפיה אם קיים חשד לביצוע עבירה, תפנה המשטרה לשר המשפטים לשם מינוי תובע, לו יוקנו כל סמכויות היועמ"ש ופרקליט המדינה ביחס להליך.

ההצעה עברה ברוב של 56 חברי כנסת מול 44 שהתנגדו. כעת היא צפויה לעבור לדיון בוועדת החוקה.