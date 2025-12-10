לפי ההצעה שהגיש ח"כ שמחה רוטמן,במקרה הצורך תפנה המשטרה לשר המשפטים לצורך מינוי תובע. כעת תעבור ההצעה לדיון בוועדת החוקה
הכנסת אישרה בקריאה טרומית: בעת חשד לעבירה המיוחסת ליועמ"ש, לפרקליט המדינה או למי מטעמם – שר המשפטים ימנה תובע לטיפול בהליך
מליאת הכנסת אישרה היום בקריאה טרומית את הצעת החוק של חבר הכנסת שמחה רוטמן, לפיה אם קיים חשד לביצוע עבירה, תפנה המשטרה לשר המשפטים לשם מינוי תובע, לו יוקנו כל סמכויות היועמ"ש ופרקליט המדינה ביחס להליך.
ההצעה עברה ברוב של 56 חברי כנסת מול 44 שהתנגדו. כעת היא צפויה לעבור לדיון בוועדת החוקה.
בדברי ההסבר להצעה נכתב: "היועמ"ש ופרקליט המדינה עומדים בראש מערכת אכיפת החוק והתביעה בישראל. על אף שישנן מספר הוראות בנוגע לפתיחה בחקירה והגשת כתבי אישום כנגד נושאי משרה בכירים כגון ראש ממשלה, שר, שופט ועוד, ישנה לקונה בכל הנוגע לפתיחת הליך כזה כנגד היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה.
