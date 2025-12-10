גורמים בכירים ברש"פ טוענים כי כל גוף שיוקם יתקשה מאוד לנהל את המערכות האזרחיות והשלטוניות ברצועה ללא מעורבות הרש"פ, שמצפה כי ארה"ב תלחץ על ישראל בעניין
יוני בן מנחם | 10 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
הרש"פ לא מוותרת על מעורבות ברצועת עזה
גורמים מדיניים בכירים אומרים כי בפגישתו הצפויה של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בסוף החודש, יעלה בין היתר הנושא האם תהיה לרשות הפלסטינית מעורבות כלשהי ברצועת עזה במסגרת תוכנית השלום של טראמפ.
לדבריהם, ישראל מתנגדת באופן נחרץ לכל מעורבות של הרש"פ בעזה, בשל תמיכתה בטרור – המתבטאת בתשלום משכורות למחבלים ובהסתה נגד ישראל באמצעי התקשורת ובמערכת החינוך הרשמית.
מנגד, גורמים בכירים ברש"פ ששוחחו עמי סבורים כי יהיה קשה מאוד לכל גוף שיקום ברצועה לנהל את המערכות האזרחיות והשלטוניות ברצועה ללא מעורבות הרשות הפלסטינית.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו