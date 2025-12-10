שר החוץ, גדעון סער, ושר החוץ של בוליביה, פרננדו ארמאיו, חתמו בוושיגנטון על ההסכם. סער: "נבקר אחד את השני במדינות כדי לבחון הזדמנויות חדשות לשיתוף פעולה"
ישראל ובוליביה חידשו הלילה את היחסים הדיפלומטיים
שר החוץ, גדעון סער, ושר החוץ של בוליביה, פרננדו ארמאיו, חתמו הלילה בוושינגטון על הסכם לחידוש היחסים בין ישראל לבוליביה.
בהסכם בין המדינות נכתב בין היתר כי "המדינות מצפות לחידוש הקשרים בין העמים, לרבות גילוי מחדש של המורשת הרוחנית והתרבותית של ארץ הקודש על ידי בוליביאנים, וישראלים החוזרים לחקור את יופייה הטבעי עוצר הנשימה, המסורות התרבותיות העשירות והכנסת האורחים החמה של בוליביה".
סער אמר במהלך האירוע: "היום אנחנו מסיימים פרק ארוך ומיותר של נתק בין שתי האומות שלנו [...] ההצהרה המשותפת מציבה מסגרת ברורה לחידוש הקשרים בינינו. סיכמנו להשיב את היחסים הדיפלומטיים המלאים ולמנות שגרירים בזמן הקרוב. החלפנו הזמנות הדדיות לנציגי ממשל והמגזר הפרטי.
