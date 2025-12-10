ישראל ובוליביה חידשו הלילה את היחסים הדיפלומטיים

שר החוץ, גדעון סער, ושר החוץ של בוליביה, פרננדו ארמאיו, חתמו הלילה בוושינגטון על הסכם לחידוש היחסים בין ישראל לבוליביה.

בהסכם בין המדינות נכתב בין היתר כי "המדינות מצפות לחידוש הקשרים בין העמים, לרבות גילוי מחדש של המורשת הרוחנית והתרבותית של ארץ הקודש על ידי בוליביאנים, וישראלים החוזרים לחקור את יופייה הטבעי עוצר הנשימה, המסורות התרבותיות העשירות והכנסת האורחים החמה של בוליביה".