שר החוץ, גדעון סער, ושר החוץ של בוליביה, פרננדו ארמאיו, חתמו בוושיגנטון על ההסכם. סער: "נבקר אחד את השני במדינות כדי לבחון הזדמנויות חדשות לשיתוף פעולה"

אורן שלום | 10 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

ישראל ובוליביה חידשו הלילה את היחסים הדיפלומטיים

שר החוץ, גדעון סער, ושר החוץ של בוליביה, פרננדו ארמאיו, חתמו הלילה בוושינגטון על הסכם לחידוש היחסים בין ישראל לבוליביה.

בהסכם בין המדינות נכתב בין היתר כי "המדינות מצפות לחידוש הקשרים בין העמים, לרבות גילוי מחדש של המורשת הרוחנית והתרבותית של ארץ הקודש על ידי בוליביאנים, וישראלים החוזרים לחקור את יופייה הטבעי עוצר הנשימה, המסורות התרבותיות העשירות והכנסת האורחים החמה של בוליביה".

סער אמר במהלך האירוע: "היום אנחנו מסיימים פרק ארוך ומיותר של נתק בין שתי האומות שלנו [...] ההצהרה המשותפת מציבה מסגרת ברורה לחידוש הקשרים בינינו. סיכמנו להשיב את היחסים הדיפלומטיים המלאים ולמנות שגרירים בזמן הקרוב. החלפנו הזמנות הדדיות לנציגי ממשל והמגזר הפרטי.

שר החוץ של ישראל, גדעון סער, ושר החוץ של בוליביה, פרננדו ארמאיו, חותמים על הסכם חידוש היחסים בין המדינות

שר החוץ, גדעון סער, ושר החוץ של בוליביה, פרננדו ארמאיו, חותמים על הסכם חידוש היחסים בין המדינות | צילום: עמוד ה-X של השר סער

כוחות הביטחון פועלים בטולכרם
חמאס ממשיך בניסיונות להעביר את הידע שלו בייצור רקטות לפעיליו ביו"ש

יוני בן מנחם

אתמול הודיעו כוחות הביטחון כי לכדו תשתית טרור באזור טולכרם שעסקה בין היתר בייצור רקטות. גורמים בכירים בישראל מציינים כי בשלב זה מדובר בייצור פרימיטיבי של רקטות, אך יש לו פוטנציאל מסוכן להתפתח

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 13 במרץ 2025
טראמפ: בשלב מסוים הגודל של רוסיה ינצח; הגיע הזמן לקיים בחירות באוקראינה

אורן שלום

נשיא ארה"ב ביקר את מדיניות אירופה בנוגע למלחמה באוקראינה: "הם מדברים, אבל המלחמה נמשכת ונמשכת", והזהיר ממדיניות ההגירה שלה: "אם אירופה תמשיך בדרך הזו, רבות מהמדינות לא יהיו בנות קיימא". בנוגע לוונצואלה אמר: "ימיו של מדורו ספורים"

כוחות צה״ל בטולכרם
נחשפה תשתית טרור באזור טולכרם; אותרו רקטות ואמל"ח נוסף

צוות מגזין אפוק

באחת הרקטות אותרו ראש קרב וחומר נפץ. גורמים בכירים בישראל מסרו כי מדובר בחלק מניסיונות של ארגוני הטרור לייצר חזית חדשה ביו"ש ממנה ניתן יהיה לשגר רקטות לישראל

מושל פלורידה, רון דה סנטיס, 17 בספטמבר 2024
מושל פלורידה הכריז על הגדרתם של האחים המוסלמים וארגון CAIR כארגוני טרור זרים

אורן שלום

לפי הצו של דה סנטיס, "סוכנויות פלורידה נדרשות בזאת לנקוט בכל האמצעים החוקיים למניעת פעילות לא חוקית של ארגונים אלה, לרבות שלילת הטבות או משאבים מכל גורם המספק להם תמיכה חומרית". ארגון מועצת הקשרים האמריקניים-אסלאמיים (CAIR) הודיע כי יערער על ההחלטה

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, בנאום בטקס לרגל יום השנה לנפילת משטר אסד, 8 בדצמבר 2025
שנה לנפילת משטר אסד – סוריה משקמת את מעמדה הבין-לאומי, אך עדיין מתמודדת עם משברים פנימיים ומתיחות בגבול עם ישראל

יוני בן מנחם

למרות שרשם מספר הישגים ביחסי החוץ, כולל חידוש היחסים עם מדינות במערב ומדינות ערביות, והזרמה של מיליארדים לשיקום המדינה, א-שרע עדיין נאלץ להתמודד עם מתחים פנימיים, חוסר התקדמות מול הכורדים, ושאיפות לאוטונומיה בחלק מהאזורים במדינה

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, נואם בחגיגת יום השנה הראשון להפלת משטרו של בשאר אל-אסד
סוריה ציינה שנה להפלת משטר אסד; א-שרע: "אנו ניצבים בפני מערכה חדשה במתחמי העבודה והבנייה"

דורון פסקין

בדמשק חגגו את יום השנה להחלפת המשטר. א-שרע, שהופיע בחלק מהאירועים במדי צבא, התייחס לאורך היום לצורך בשיקום סוריה והצהיר כי סוריה כבר סיכמה על "שותפויות חדשות" שנועדו לסייע בהתאוששות הכלכלית

