אתמול הודיעו כוחות הביטחון כי לכדו תשתית טרור באזור טולכרם שעסקה בין היתר בייצור רקטות. גורמים בכירים בישראל מציינים כי בשלב זה מדובר בייצור פרימיטיבי של רקטות, אך יש לו פוטנציאל מסוכן להתפתח
יוני בן מנחם | 10 בדצמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳
חמאס ממשיך בניסיונות להעביר את הידע שלו בייצור רקטות לפעיליו ביו"ש
כוחות הביטחון הודיעו אתמול כי לכדו באזור טול כרם חוליית טרור שעסקה בין היתר בייצור רקטות שיועדו לשיגור לעבר ישראל.
גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי חשיפת החוליה התאפשרה בעקבות איתור מטען חבלה ברכב צבאי במהלך טיפול במוסך במעלה אדומים. חבלני המשטרה נטרלו את המטען, אך קדמו לכך חילצו ממנו ממצאי DNA שהובילו את החוקרים לכפר עתיל שבאזור טול כרם, שם נעצרו שני בני משפחה שעסקו בייצור הרקטות.
על פי הודעת כוחות הביטחון, במהלך חקירת השב"כ אותרו שלוש רקטות בשלבי ייצור שונים, מטעני חבלה, אמצעי הפעלה, רכיבים להכנת מטענים וחומרי גלם לייצור חומר נפץ. באחת הרקטות נמצא ראש קרב הכולל חומר נפץ.
