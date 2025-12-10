כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

אתמול הודיעו כוחות הביטחון כי לכדו תשתית טרור באזור טולכרם שעסקה בין היתר בייצור רקטות. גורמים בכירים בישראל מציינים כי בשלב זה מדובר בייצור פרימיטיבי של רקטות, אך יש לו פוטנציאל מסוכן להתפתח

יוני בן מנחם | 10 בדצמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

חמאס ממשיך בניסיונות להעביר את הידע שלו בייצור רקטות לפעיליו ביו"ש

כוחות הביטחון הודיעו אתמול כי לכדו באזור טול כרם חוליית טרור שעסקה בין היתר בייצור רקטות שיועדו לשיגור לעבר ישראל.

גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי חשיפת החוליה התאפשרה בעקבות איתור מטען חבלה ברכב צבאי במהלך טיפול במוסך במעלה אדומים. חבלני המשטרה נטרלו את המטען, אך קדמו לכך חילצו ממנו ממצאי DNA שהובילו את החוקרים לכפר עתיל שבאזור טול כרם, שם נעצרו שני בני משפחה שעסקו בייצור הרקטות.

על פי הודעת כוחות הביטחון, במהלך חקירת השב"כ אותרו שלוש רקטות בשלבי ייצור שונים, מטעני חבלה, אמצעי הפעלה, רכיבים להכנת מטענים וחומרי גלם לייצור חומר נפץ. באחת הרקטות נמצא ראש קרב הכולל חומר נפץ.

כוחות הביטחון פועלים בטולכרם

כוחות הביטחון פועלים בטולכרם | צילום: דובר צה"ל

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
שר החוץ של ישראל, גדעון סער, ושר החוץ של בוליביה, פרננדו ארמאיו, חותמים על הסכם חידוש היחסים בין המדינות
ישראל ובוליביה חידשו הלילה את היחסים הדיפלומטיים

אורן שלום

שר החוץ, גדעון סער, ושר החוץ של בוליביה, פרננדו ארמאיו, חתמו בוושיגנטון על ההסכם. סער: "נבקר אחד את השני במדינות כדי לבחון הזדמנויות חדשות לשיתוף פעולה"

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 13 במרץ 2025
טראמפ: בשלב מסוים הגודל של רוסיה ינצח; הגיע הזמן לקיים בחירות באוקראינה

אורן שלום

נשיא ארה"ב ביקר את מדיניות אירופה בנוגע למלחמה באוקראינה: "הם מדברים, אבל המלחמה נמשכת ונמשכת", והזהיר ממדיניות ההגירה שלה: "אם אירופה תמשיך בדרך הזו, רבות מהמדינות לא יהיו בנות קיימא". בנוגע לוונצואלה אמר: "ימיו של מדורו ספורים"

כוחות צה״ל בטולכרם
נחשפה תשתית טרור באזור טולכרם; אותרו רקטות ואמל"ח נוסף

צוות מגזין אפוק

באחת הרקטות אותרו ראש קרב וחומר נפץ. גורמים בכירים בישראל מסרו כי מדובר בחלק מניסיונות של ארגוני הטרור לייצר חזית חדשה ביו"ש ממנה ניתן יהיה לשגר רקטות לישראל

מושל פלורידה, רון דה סנטיס, 17 בספטמבר 2024
מושל פלורידה הכריז על הגדרתם של האחים המוסלמים וארגון CAIR כארגוני טרור זרים

אורן שלום

לפי הצו של דה סנטיס, "סוכנויות פלורידה נדרשות בזאת לנקוט בכל האמצעים החוקיים למניעת פעילות לא חוקית של ארגונים אלה, לרבות שלילת הטבות או משאבים מכל גורם המספק להם תמיכה חומרית". ארגון מועצת הקשרים האמריקניים-אסלאמיים (CAIR) הודיע כי יערער על ההחלטה

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, בנאום בטקס לרגל יום השנה לנפילת משטר אסד, 8 בדצמבר 2025
שנה לנפילת משטר אסד – סוריה משקמת את מעמדה הבין-לאומי, אך עדיין מתמודדת עם משברים פנימיים ומתיחות בגבול עם ישראל

יוני בן מנחם

למרות שרשם מספר הישגים ביחסי החוץ, כולל חידוש היחסים עם מדינות במערב ומדינות ערביות, והזרמה של מיליארדים לשיקום המדינה, א-שרע עדיין נאלץ להתמודד עם מתחים פנימיים, חוסר התקדמות מול הכורדים, ושאיפות לאוטונומיה בחלק מהאזורים במדינה

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, נואם בחגיגת יום השנה הראשון להפלת משטרו של בשאר אל-אסד
סוריה ציינה שנה להפלת משטר אסד; א-שרע: "אנו ניצבים בפני מערכה חדשה במתחמי העבודה והבנייה"

דורון פסקין

בדמשק חגגו את יום השנה להחלפת המשטר. א-שרע, שהופיע בחלק מהאירועים במדי צבא, התייחס לאורך היום לצורך בשיקום סוריה והצהיר כי סוריה כבר סיכמה על "שותפויות חדשות" שנועדו לסייע בהתאוששות הכלכלית

שתפו: