נשיא ארה"ב ביקר את מדיניות אירופה בנוגע למלחמה באוקראינה: "הם מדברים, אבל המלחמה נמשכת ונמשכת", והזהיר ממדיניות ההגירה שלה: "אם אירופה תמשיך בדרך הזו, רבות מהמדינות לא יהיו בנות קיימא". בנוגע לוונצואלה אמר: "ימיו של מדורו ספורים"

אורן שלום | 9 בדצמבר 2025 | חדשות | 4 דק׳

טראמפ: בשלב מסוים הגודל של רוסיה ינצח; הגיע הזמן לקיים בחירות באוקראינה

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, התראיין לאתר פוליטיקו והתייחס למצב המשא ומתן בין אוקראינה לרוסיה, למצב באירופה ולוונצואלה. הריאיון נערך אתמול ופורסם היום.

כשנשאל איזו מדינה נמצאת כיום בעמדת מיקוח טובה יותר בנוגע למשא ומתן לסיום המלחמה באוקראינה, השיב טראמפ: "אין שאלה לגבי זה. רוסיה. זו מדינה גדולה בהרבה [...] אני חושב שאם לא הייתי נשיא, יכולת לקבל מלחמת עולם שלישית. אני חושב שהיית מקבל בעיה גדולה בהרבה מזו שיש עכשיו, אבל כרגע זו בעיה גדולה. זו בעיה גדולה עבור אירופה. והם לא מטפלים בזה טוב".

בנוגע לביקורת שהשמיע השבוע כלפי נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, לפיה הוא עדיין לא קרא את הטיוטה האמריקנית האחרונה לסיום המלחמה: "הוא צריך לקרוא את ההצעה. באמת, הוא עדיין לא קרא אותה. זה נכון לאתמול. אולי הוא קרא אותה במהלך הלילה. יהיה נחמד אם הוא יקרא אותה. הרבה אנשים מתים. אז זה יהיה ממש טוב אם הוא יקרא אותה. האנשים שלו אהבו את ההצעה. הם באמת חיבבו אותה. הסגנים שלו, האנשים הבכירים שלו, הם אהבו אותה, אבל הם אמרו שהוא עדיין לא קרא אותה. אני חושב שהוא צריך למצוא זמן לקרוא אותה".

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 13 במרץ 2025

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 13 במרץ 2025 | צילום: Andrew Harnik/Getty Images

