באחת הרקטות אותר ראש קרב וחומר נפץ. גורמים בכירים בישראל מסרו כי מדובר בחלק מניסיונות של ארגוני הטרור לייצר חזית חדשה ביו"ש ממנה ניתן יהיה לשגר רקטות לישראל
נחשפה תשתית טרור באזור טולכרם; אותרו רקטות ואמל"ח נוסף
כוחות הביטחון הודיעו כי חשפו תשתית טרור חדשה באזור טולכרם.
במסגרת חשיפת התשתית, איתרו הכוחות שלוש רקטות בשלבי הכנה שונים, מטעני חבלה, מערכות הפעלה, חלקי ייצור מטענים וחומרים להכנת חומר נפץ. באחת הרקטות אותר ראש קרב וחומר נפץ.
