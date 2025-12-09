כניסה
באחת הרקטות אותר ראש קרב וחומר נפץ. גורמים בכירים בישראל מסרו כי מדובר בחלק מניסיונות של ארגוני הטרור לייצר חזית חדשה ביו"ש ממנה ניתן יהיה לשגר רקטות לישראל

צוות מגזין אפוק | 9 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

נחשפה תשתית טרור באזור טולכרם; אותרו רקטות ואמל"ח נוסף

כוחות הביטחון הודיעו כי חשפו תשתית טרור חדשה באזור טולכרם.

במסגרת חשיפת התשתית, איתרו הכוחות שלוש רקטות בשלבי הכנה שונים, מטעני חבלה, מערכות הפעלה, חלקי ייצור מטענים וחומרים להכנת חומר נפץ. באחת הרקטות אותר ראש קרב וחומר נפץ.

כוחות צה״ל בטולכרם

כוחות צה״ל בטולכרם | צילום: דובר צה״ל

מושל פלורידה, רון דה סנטיס, 17 בספטמבר 2024
מושל פלורידה הכריז על הגדרתם של האחים המוסלמים וארגון CAIR כארגוני טרור זרים

אורן שלום

לפי הצו של דה סנטיס, "סוכנויות פלורידה נדרשות בזאת לנקוט בכל האמצעים החוקיים למניעת פעילות לא חוקית של ארגונים אלה, לרבות שלילת הטבות או משאבים מכל גורם המספק להם תמיכה חומרית". ארגון מועצת הקשרים האמריקניים-אסלאמיים (CAIR) הודיע כי יערער על ההחלטה

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, בנאום בטקס לרגל יום השנה לנפילת משטר אסד, 8 בדצמבר 2025
שנה לנפילת משטר אסד – סוריה משקמת את מעמדה הבין-לאומי, אך עדיין מתמודדת עם משברים פנימיים ומתיחות בגבול עם ישראל

יוני בן מנחם

למרות שרשם מספר הישגים ביחסי החוץ, כולל חידוש היחסים עם מדינות במערב ומדינות ערביות, והזרמה של מיליארדים לשיקום המדינה, א-שרע עדיין נאלץ להתמודד עם מתחים פנימיים, חוסר התקדמות מול הכורדים, ושאיפות לאוטונומיה בחלק מהאזורים במדינה

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, נואם בחגיגת יום השנה הראשון להפלת משטרו של בשאר אל-אסד
סוריה ציינה שנה להפלת משטר אסד; א-שרע: "אנו ניצבים בפני מערכה חדשה במתחמי העבודה והבנייה"

דורון פסקין

בדמשק חגגו את יום השנה להחלפת המשטר. א-שרע, שהופיע בחלק מהאירועים במדי צבא, התייחס לאורך היום לצורך בשיקום סוריה והצהיר כי סוריה כבר סיכמה על "שותפויות חדשות" שנועדו לסייע בהתאוששות הכלכלית

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך נאומו בכנסת היום
ראש הממשלה: "ועדת החקירה והרכבה ייעשו בצורה שוויונית בין הקואליציה לאופוזיציה. מי יכול להתנגד לזה?"

צוות מגזין אפוק

סיכום נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בדיון 40 חתימות בכנסת ישראל

בניין הבנק המרכזי של איראן בטהראן
איראן: המטבע צנח לשפל היסטורי

דורון פסקין

המצב הכלכלי הקשה באיראן נמשך והמטבע המקומי הגיע היום ל-1,250,000 ריאל לדולר אמריקני בשוק החופשי

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא אוקראינה, וולודומיר זלנסקי
טראמפ: "מאוכזב מזלנסקי; להבנתי רוסיה בסדר עם ההסכם, אבל אני לא בטוח שזלנסקי בסדר איתו"

דורון פסקין

נשיא ארה"ב מתח הלילה ביקורת על נשיא אוקראינה, זאת לאחר סבב שיחות של שלושה ימים בין נציגים אמריקנים לאוקראינים שהסתיים ללא סימנים לפריצת דרך משמעותית

שתפו: