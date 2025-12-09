כניסה
לפי הצו של דה סנטיס, "סוכנויות פלורידה נדרשות בזאת לנקוט בכל האמצעים החוקיים למניעת פעילות לא חוקית של ארגונים אלה, לרבות שלילת הטבות או משאבים מכל גורם המספק להם תמיכה חומרית". ארגון מועצת הקשרים האמריקניים-אסלאמיים (CAIR) הודיע כי יערער על ההחלטה

אורן שלום | 9 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

מושל פלורידה הכריז על הגדרתם של האחים המוסלמים וארגון CAIR כארגוני טרור זרים

מושל פלורידה, רון דה סנטיס, פרסם הלילה צו ביצועי הקובע כי מועצת הקשרים האמריקניים-אסלאמיים (CAIR) ותנועת "האחים המוסלמים" יוגדרו כארגוני טרור זרים.

"סוכנויות פלורידה נדרשות בזאת לנקוט בכל האמצעים החוקיים למניעת פעילות לא חוקית של ארגונים אלה, לרבות שלילת הטבות או משאבים מכל גורם המספק להם תמיכה חומרית", כתב דה סנטיס בחשבונו ב-X.

הצו, שנכנס לתוקף באופן מיידי, קובע כי לארגונים המזוהים עם האחים המוסלמים קיימות זרועות גיוס כספים פעילות בארה"ב, המסייעות במימון פעילות טרור של חמאס. לדברי דה סנטיס, האחים המוסלמים הפכו ל"רשת בין-לאומית התומכת באלימות, כולל התנקשויות פוליטיות ומתקפות טרור נגד אזרחים, במטרה להקים ח'ליפות אסלאמית עולמית".

מושל פלורידה, רון דה סנטיס, 17 בספטמבר 2024

מושל פלורידה, רון דה סנטיס, 17 בספטמבר 2024 | צילום: Joe Raedle/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא סוריה, אחמד א-שרע, בנאום בטקס לרגל יום השנה לנפילת משטר אסד, 8 בדצמבר 2025
שנה לנפילת משטר אסד – סוריה משקמת את מעמדה הבין-לאומי, אך עדיין מתמודדת עם משברים פנימיים ומתיחות בגבול עם ישראל

יוני בן מנחם

למרות שרשם מספר הישגים ביחסי החוץ, כולל חידוש היחסים עם מדינות במערב ומדינות ערביות, והזרמה של מיליארדים לשיקום המדינה, א-שרע עדיין נאלץ להתמודד עם מתחים פנימיים, חוסר התקדמות מול הכורדים, ושאיפות לאוטונומיה בחלק מהאזורים במדינה

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, נואם בחגיגת יום השנה הראשון להפלת משטרו של בשאר אל-אסד
סוריה ציינה שנה להפלת משטר אסד; א-שרע: "אנו ניצבים בפני מערכה חדשה במתחמי העבודה והבנייה"

דורון פסקין

בדמשק חגגו את יום השנה להחלפת המשטר. א-שרע, שהופיע בחלק מהאירועים במדי צבא, התייחס לאורך היום לצורך בשיקום סוריה והצהיר כי סוריה כבר סיכמה על "שותפויות חדשות" שנועדו לסייע בהתאוששות הכלכלית

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך נאומו בכנסת היום
ראש הממשלה: "ועדת החקירה והרכבה ייעשו בצורה שוויונית בין הקואליציה לאופוזיציה. מי יכול להתנגד לזה?"

צוות מגזין אפוק

סיכום נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בדיון 40 חתימות בכנסת ישראל

בניין הבנק המרכזי של איראן בטהראן
איראן: המטבע צנח לשפל היסטורי

דורון פסקין

המצב הכלכלי הקשה באיראן נמשך והמטבע המקומי הגיע היום ל-1,250,000 ריאל לדולר אמריקני בשוק החופשי

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא אוקראינה, וולודומיר זלנסקי
טראמפ: "מאוכזב מזלנסקי; להבנתי רוסיה בסדר עם ההסכם, אבל אני לא בטוח שזלנסקי בסדר איתו"

דורון פסקין

נשיא ארה"ב מתח הלילה ביקורת על נשיא אוקראינה, זאת לאחר סבב שיחות של שלושה ימים בין נציגים אמריקנים לאוקראינים שהסתיים ללא סימנים לפריצת דרך משמעותית

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 7 באפריל 2025
בירושלים מעריכים: ההכרעה בנוגע לשלב השני בתוכנית האמריקנית תתקבל בפגישת טראמפ-נתניהו

יוני בן מנחם

השלב השני בתוכנית כולל את פריסת הכוח הבין-לאומי ברצועה ופירוק נשקו של חמאס. גורמים בכירים בישראל טוענים כי טורקיה וקטאר מנסות לקדם מתווה שכולל את מסירת הנשק הכבד של ארגון הטרור, אך אינו מתייחס לנושא המנהרות שם מייצר חמאס רקטות ואמל"ח נוסף

