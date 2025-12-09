לפי הצו של דה סנטיס, "סוכנויות פלורידה נדרשות בזאת לנקוט בכל האמצעים החוקיים למניעת פעילות לא חוקית של ארגונים אלה, לרבות שלילת הטבות או משאבים מכל גורם המספק להם תמיכה חומרית". ארגון מועצת הקשרים האמריקניים-אסלאמיים (CAIR) הודיע כי יערער על ההחלטה
מושל פלורידה הכריז על הגדרתם של האחים המוסלמים וארגון CAIR כארגוני טרור זרים
מושל פלורידה, רון דה סנטיס, פרסם הלילה צו ביצועי הקובע כי מועצת הקשרים האמריקניים-אסלאמיים (CAIR) ותנועת "האחים המוסלמים" יוגדרו כארגוני טרור זרים.
"סוכנויות פלורידה נדרשות בזאת לנקוט בכל האמצעים החוקיים למניעת פעילות לא חוקית של ארגונים אלה, לרבות שלילת הטבות או משאבים מכל גורם המספק להם תמיכה חומרית", כתב דה סנטיס בחשבונו ב-X.
הצו, שנכנס לתוקף באופן מיידי, קובע כי לארגונים המזוהים עם האחים המוסלמים קיימות זרועות גיוס כספים פעילות בארה"ב, המסייעות במימון פעילות טרור של חמאס. לדברי דה סנטיס, האחים המוסלמים הפכו ל"רשת בין-לאומית התומכת באלימות, כולל התנקשויות פוליטיות ומתקפות טרור נגד אזרחים, במטרה להקים ח'ליפות אסלאמית עולמית".
