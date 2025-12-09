מושל פלורידה הכריז על הגדרתם של האחים המוסלמים וארגון CAIR כארגוני טרור זרים

לפי הצו של דה סנטיס, "סוכנויות פלורידה נדרשות בזאת לנקוט בכל האמצעים החוקיים למניעת פעילות לא חוקית של ארגונים אלה, לרבות שלילת הטבות או משאבים מכל גורם המספק להם תמיכה חומרית". ארגון מועצת הקשרים האמריקניים-אסלאמיים (CAIR) הודיע כי יערער על ההחלטה

אורן שלום | 9 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳