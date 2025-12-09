שנה לנפילת משטר אסד – סוריה משקמת את מעמדה הבין-לאומי, אך עדיין מתמודדת עם משברים פנימיים ומתיחות בגבול עם ישראל

בסוריה ציינו אתמול שנה לנפילת משטרו של בשאר אסד ולעלייתו של הנשיא אחמד א-שרע.

לפני כשנה בלבד הצליחו כוחותיו של א-שרע להיכנס לדמשק, להפיל את שלטון אסד בתוך ימים ספורים ולהביא לסיום יותר מחמישים שנות שלטון משפחת אסד. יום השנה צוין בשורה של טקסים ובמצעד צבאי גדול בבירה. בנאומיו הדגיש א-שרע את הצורך באחדות לאומית ובבניית "סוריה חזקה" – המשקפת את "הקורבנות העצומים של העם הסורי".