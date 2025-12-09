כניסה
למרות שרשם מספר הישגים ביחסי החוץ, כולל חידוש היחסים עם מדינות במערב ומדינות ערביות, והזרמה של מיליארדים לשיקום המדינה, א-שרע עדיין נאלץ להתמודד עם מתחים פנימיים, חוסר התקדמות מול הכורדים, ושאיפות לאוטונומיה בחלק מהאזורים במדינה

יוני בן מנחם | 9 בדצמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

שנה לנפילת משטר אסד – סוריה משקמת את מעמדה הבין-לאומי, אך עדיין מתמודדת עם משברים פנימיים ומתיחות בגבול עם ישראל

בסוריה ציינו אתמול שנה לנפילת משטרו של בשאר אסד ולעלייתו של הנשיא אחמד א-שרע.

לפני כשנה בלבד הצליחו כוחותיו של א-שרע להיכנס לדמשק, להפיל את שלטון אסד בתוך ימים ספורים ולהביא לסיום יותר מחמישים שנות שלטון משפחת אסד. יום השנה צוין בשורה של טקסים ובמצעד צבאי גדול בבירה. בנאומיו הדגיש א-שרע את הצורך באחדות לאומית ובבניית "סוריה חזקה" – המשקפת את "הקורבנות העצומים של העם הסורי".

גורמי ביטחון בכירים מציינים כי התנהלותו של א-שרע בשנה האחרונה מבליטה כפל מסרים: כלפי חוץ הוא מציג חזון של מדינה מאוחדת, יציבה ומודרנית, ואילו בתוך סוריה הוא מטיל את האחריות למצב הביטחוני במזרח, בדרום ובצפון-מזרח על קבוצות מיעוט – בעיקר כורדים, דרוזים ועלווים. את ישראל הוא מאשים בהסלמה בדרום המדינה.

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, בנאום בטקס לרגל יום השנה לנפילת משטר אסד, 8 בדצמבר 2025

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, בנאום בטקס לרגל יום השנה לנפילת משטר אסד, 8 בדצמבר 2025 | צילום: OMAR HAJ KADOUR / AFP via Getty Images

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, נואם בחגיגת יום השנה הראשון להפלת משטרו של בשאר אל-אסד
סוריה ציינה שנה להפלת משטר אסד; א-שרע: "אנו ניצבים בפני מערכה חדשה במתחמי העבודה והבנייה"

דורון פסקין

בדמשק חגגו את יום השנה להחלפת המשטר. א-שרע, שהופיע בחלק מהאירועים במדי צבא, התייחס לאורך היום לצורך בשיקום סוריה והצהיר כי סוריה כבר סיכמה על "שותפויות חדשות" שנועדו לסייע בהתאוששות הכלכלית

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך נאומו בכנסת היום
ראש הממשלה: "ועדת החקירה והרכבה ייעשו בצורה שוויונית בין הקואליציה לאופוזיציה. מי יכול להתנגד לזה?"

צוות מגזין אפוק

סיכום נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בדיון 40 חתימות בכנסת ישראל

בניין הבנק המרכזי של איראן בטהראן
איראן: המטבע צנח לשפל היסטורי

דורון פסקין

המצב הכלכלי הקשה באיראן נמשך והמטבע המקומי הגיע היום ל-1,250,000 ריאל לדולר אמריקני בשוק החופשי

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא אוקראינה, וולודומיר זלנסקי
טראמפ: "מאוכזב מזלנסקי; להבנתי רוסיה בסדר עם ההסכם, אבל אני לא בטוח שזלנסקי בסדר איתו"

דורון פסקין

נשיא ארה"ב מתח הלילה ביקורת על נשיא אוקראינה, זאת לאחר סבב שיחות של שלושה ימים בין נציגים אמריקנים לאוקראינים שהסתיים ללא סימנים לפריצת דרך משמעותית

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 7 באפריל 2025
בירושלים מעריכים: ההכרעה בנוגע לשלב השני בתוכנית האמריקנית תתקבל בפגישת טראמפ-נתניהו

יוני בן מנחם

השלב השני בתוכנית כולל את פריסת הכוח הבין-לאומי ברצועה ופירוק נשקו של חמאס. גורמים בכירים בישראל טוענים כי טורקיה וקטאר מנסות לקדם מתווה שכולל את מסירת הנשק הכבד של ארגון הטרור, אך אינו מתייחס לנושא המנהרות שם מייצר חמאס רקטות ואמל"ח נוסף

התמונה שפרסם אדרעי ובה שלושת החלפנים
צה"ל ושב"כ חשפו רשת חלפנות כספים סודית שמנהלת חמאס בטורקיה בהכוונה איראנית

צוות מגזין אפוק

דובר צה"ל בערבית פרסם מסמכים המראים כיצד פועלים חלפני כספים עזתים להעסרת מיליונים לארגון הטרור

