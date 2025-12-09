למרות שרשם מספר הישגים ביחסי החוץ, כולל חידוש היחסים עם מדינות במערב ומדינות ערביות, והזרמה של מיליארדים לשיקום המדינה, א-שרע עדיין נאלץ להתמודד עם מתחים פנימיים, חוסר התקדמות מול הכורדים, ושאיפות לאוטונומיה בחלק מהאזורים במדינה
יוני בן מנחם | 9 בדצמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳
שנה לנפילת משטר אסד – סוריה משקמת את מעמדה הבין-לאומי, אך עדיין מתמודדת עם משברים פנימיים ומתיחות בגבול עם ישראל
בסוריה ציינו אתמול שנה לנפילת משטרו של בשאר אסד ולעלייתו של הנשיא אחמד א-שרע.
לפני כשנה בלבד הצליחו כוחותיו של א-שרע להיכנס לדמשק, להפיל את שלטון אסד בתוך ימים ספורים ולהביא לסיום יותר מחמישים שנות שלטון משפחת אסד. יום השנה צוין בשורה של טקסים ובמצעד צבאי גדול בבירה. בנאומיו הדגיש א-שרע את הצורך באחדות לאומית ובבניית "סוריה חזקה" – המשקפת את "הקורבנות העצומים של העם הסורי".
גורמי ביטחון בכירים מציינים כי התנהלותו של א-שרע בשנה האחרונה מבליטה כפל מסרים: כלפי חוץ הוא מציג חזון של מדינה מאוחדת, יציבה ומודרנית, ואילו בתוך סוריה הוא מטיל את האחריות למצב הביטחוני במזרח, בדרום ובצפון-מזרח על קבוצות מיעוט – בעיקר כורדים, דרוזים ועלווים. את ישראל הוא מאשים בהסלמה בדרום המדינה.
