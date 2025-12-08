סיכום נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בדיון 40 חתימות בכנסת ישראל
צוות מגזין אפוק | 8 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
ראש הממשלה: "ועדת החקירה והרכבה ייעשו בצורה שוויונית בין הקואליציה לאופוזיציה. מי יכול להתנגד לזה?"
ראש הממשלה, בנימין נתניהו נאם היום בכנסת במסגרת דיון 40 חתימות. אלו עיקרי דבריו:
• כלכלת ישראל שוברת שיאים. השקל מול הדולר במצב הטוב ביותר בכל הזמנים, האבטלה ברמה הנמוכה ביותר בכל הזמנים, השקעות החוץ זורמות. יחס חוב תוצר יותר נמוך מרוב מדינות אירופה. וכל זה אחרי שנתיים של מלחמה.
• יש לנו מגעים רציפים עם מעצמה עולמית נוספת – רוסיה. אני משוחח עם נשיא רוסיה על בסיס קבוע, דבר המשרת את האינטרסים של ישראל.
