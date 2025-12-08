כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

סיכום נאומו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בדיון 40 חתימות בכנסת ישראל

צוות מגזין אפוק | 8 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

ראש הממשלה: "ועדת החקירה והרכבה ייעשו בצורה שוויונית בין הקואליציה לאופוזיציה. מי יכול להתנגד לזה?"

ראש הממשלה, בנימין נתניהו נאם היום בכנסת במסגרת דיון 40 חתימות. אלו עיקרי דבריו:

כלכלת ישראל שוברת שיאים. השקל מול הדולר במצב הטוב ביותר בכל הזמנים, האבטלה ברמה הנמוכה ביותר בכל הזמנים, השקעות החוץ זורמות. יחס חוב תוצר יותר נמוך מרוב מדינות אירופה. וכל זה אחרי שנתיים של מלחמה.

יש לנו מגעים רציפים עם מעצמה עולמית נוספת – רוסיה. אני משוחח עם נשיא רוסיה על בסיס קבוע, דבר המשרת את האינטרסים של ישראל.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך נאומו בכנסת היום

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, במהלך נאומו בכנסת היום | צילום: דני שם טוב, דוברות הכנסת

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
בניין הבנק המרכזי של איראן בטהראן
איראן: המטבע צנח לשפל היסטורי

דורון פסקין

המצב הכלכלי הקשה באיראן נמשך והמטבע המקומי הגיע היום ל-1,250,000 ריאל לדולר אמריקני בשוק החופשי

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא אוקראינה, וולודומיר זלנסקי
טראמפ: "מאוכזב מזלנסקי; להבנתי רוסיה בסדר עם ההסכם, אבל אני לא בטוח שזלנסקי בסדר איתו"

דורון פסקין

נשיא ארה"ב מתח הלילה ביקורת על נשיא אוקראינה, זאת לאחר סבב שיחות של שלושה ימים בין נציגים אמריקנים לאוקראינים שהסתיים ללא סימנים לפריצת דרך משמעותית

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 7 באפריל 2025
בירושלים מעריכים: ההכרעה בנוגע לשלב השני בתוכנית האמריקנית תתקבל בפגישת טראמפ-נתניהו

יוני בן מנחם

השלב השני בתוכנית כולל את פריסת הכוח הבין-לאומי ברצועה ופירוק נשקו של חמאס. גורמים בכירים בישראל טוענים כי טורקיה וקטאר מנסות לקדם מתווה שכולל את מסירת הנשק הכבד של ארגון הטרור, אך אינו מתייחס לנושא המנהרות שם מייצר חמאס רקטות ואמל"ח נוסף

התמונה שפרסם אדרעי ובה שלושת החלפנים
צה"ל ושב"כ חשפו רשת חלפנות כספים סודית שמנהלת חמאס בטורקיה בהכוונה איראנית

צוות מגזין אפוק

דובר צה"ל בערבית פרסם מסמכים המראים כיצד פועלים חלפני כספים עזתים להעסרת מיליונים לארגון הטרור

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וקנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, במהלך מסיבת העיתונאים בירושלים היום
קנצלר גרמניה: הנסיבות השתנו, ולכן גם ההחלטה על האמברגו אינה ממשיכה; לא יכול להיות לחמאס שום תפקיד בעזה

אורן שלום

סיכום מסיבת העיתונאים המשותפת של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וקנצלר גרמניה, פרידריך מרץ

כוחות צה"ל בגבול לבנון, 1 באוקטובר 2024
למרות הגמישות המסתמנת מצד ממשלת לבנון – בישראל מעריכים כי עימות צבאי מול חיזבאללה הוא עניין של זמן

יוני בן מנחם

ממשלת לבנון מאותתת לישראל כי היא מוכנה לדון בנושאים נוספים מעבר ליישום הפסקת האש, ובהם סוגיות כלכליות שונות. למרות זאת, בכירים בישראל מדגישים כי סירובו של ארגון הטרור להתפרק מנשקו לא מותיר יותר מידי ברירות

שתפו: