איראן: המטבע צנח לשפל היסטורי

המצב הכלכלי באיראן מוסיף להידרדר, והיום הגיע הריאל, המטבע המקומי, לשפל חדש של כ-1,250,000 ריאל לדולר אמריקני בשוק החופשי, כך מדווחים אתרי חדשות איראניים, בהם סוכנות הידיעות תסנים.

השוק החופשי למט"ח, המשמש למעשה כשוק שחור, קובע את שער החליפין על בסיס היצע וביקוש, והוא נחשב מדד מרכזי למצב הכלכלה ולסנטימנט של הציבור והסוחרים. מנגד, השער הרשמי במערכת הבנקאית נותר קבוע ומנותק מהמציאות הכלכלית.

בדיווחים שונים בכלי תקשורת בין-לאומיים נטען כי שפל המטבע נובע בעיקר מהשפעתן המתמשכת של הסנקציות המכבידות על הכלכלה המקומית. לעומת זאת, סוכנות הידיעות האיראנית פארס טוענת כי הפיחות החד קשור במיוחד לניסיונות הממשלה לקדם ליברליזציה בשוק המט"ח, ובכלל זה מתן אישור ליבואנים לרכוש מט"ח בשוק החופשי ולא רק דרך המערכת הבנקאית - צעד שהגדיל באופן חד את הביקוש לדולר ואת מחירו.