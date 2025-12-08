כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

המצב הכלכלי הקשה באיראן נמשך והמטבע המקומי הגיע היום ל-1,250,000 ריאל לדולר אמריקני בשוק החופשי

דורון פסקין | 8 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

איראן: המטבע צנח לשפל היסטורי

המצב הכלכלי באיראן מוסיף להידרדר, והיום הגיע הריאל, המטבע המקומי, לשפל חדש של כ-1,250,000 ריאל לדולר אמריקני בשוק החופשי, כך מדווחים אתרי חדשות איראניים, בהם סוכנות הידיעות תסנים.

השוק החופשי למט"ח, המשמש למעשה כשוק שחור, קובע את שער החליפין על בסיס היצע וביקוש, והוא נחשב מדד מרכזי למצב הכלכלה ולסנטימנט של הציבור והסוחרים. מנגד, השער הרשמי במערכת הבנקאית נותר קבוע ומנותק מהמציאות הכלכלית.

בדיווחים שונים בכלי תקשורת בין-לאומיים נטען כי שפל המטבע נובע בעיקר מהשפעתן המתמשכת של הסנקציות המכבידות על הכלכלה המקומית. לעומת זאת, סוכנות הידיעות האיראנית פארס טוענת כי הפיחות החד קשור במיוחד לניסיונות הממשלה לקדם ליברליזציה בשוק המט"ח, ובכלל זה מתן אישור ליבואנים לרכוש מט"ח בשוק החופשי ולא רק דרך המערכת הבנקאית - צעד שהגדיל באופן חד את הביקוש לדולר ואת מחירו.

בניין הבנק המרכזי של איראן בטהראן

בניין הבנק המרכזי של איראן בטהראן | צילום: Mohamamdali Najib / Middle East Images / AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא אוקראינה, וולודומיר זלנסקי
טראמפ: "מאוכזב מזלנסקי; להבנתי רוסיה בסדר עם ההסכם, אבל אני לא בטוח שזלנסקי בסדר איתו"

דורון פסקין

נשיא ארה"ב מתח הלילה ביקורת על נשיא אוקראינה, זאת לאחר סבב שיחות של שלושה ימים בין נציגים אמריקנים לאוקראינים שהסתיים ללא סימנים לפריצת דרך משמעותית

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 7 באפריל 2025
בירושלים מעריכים: ההכרעה בנוגע לשלב השני בתוכנית האמריקנית תתקבל בפגישת טראמפ-נתניהו

יוני בן מנחם

השלב השני בתוכנית כולל את פריסת הכוח הבין-לאומי ברצועה ופירוק נשקו של חמאס. גורמים בכירים בישראל טוענים כי טורקיה וקטאר מנסות לקדם מתווה שכולל את מסירת הנשק הכבד של ארגון הטרור, אך אינו מתייחס לנושא המנהרות שם מייצר חמאס רקטות ואמל"ח נוסף

התמונה שפרסם אדרעי ובה שלושת החלפנים
צה"ל ושב"כ חשפו רשת חלפנות כספים סודית שמנהלת חמאס בטורקיה בהכוונה איראנית

צוות מגזין אפוק

דובר צה"ל בערבית פרסם מסמכים המראים כיצד פועלים חלפני כספים עזתים להעסרת מיליונים לארגון הטרור

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וקנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, במהלך מסיבת העיתונאים בירושלים היום
קנצלר גרמניה: הנסיבות השתנו, ולכן גם ההחלטה על האמברגו אינה ממשיכה; לא יכול להיות לחמאס שום תפקיד בעזה

אורן שלום

סיכום מסיבת העיתונאים המשותפת של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וקנצלר גרמניה, פרידריך מרץ

כוחות צה"ל בגבול לבנון, 1 באוקטובר 2024
למרות הגמישות המסתמנת מצד ממשלת לבנון – בישראל מעריכים כי עימות צבאי מול חיזבאללה הוא עניין של זמן

יוני בן מנחם

ממשלת לבנון מאותתת לישראל כי היא מוכנה לדון בנושאים נוספים מעבר ליישום הפסקת האש, ובהם סוגיות כלכליות שונות. למרות זאת, בכירים בישראל מדגישים כי סירובו של ארגון הטרור להתפרק מנשקו לא מותיר יותר מידי ברירות

צידו המצרי של מעבר רפיח, 9 באוקטובר 2025
שרי חוץ של שמונה מדינות מוסלמיות פרסמו הצהרה נגד פתיחת מעבר רפיח לכיוון אחד בלבד

יוני בן מנחם

שרי החוץ של סעודיה, קטאר, איחוד האמירויות, מצרים, ירדן, אינדונזיה, פקיסטן וטורקיה טענו בסוף השבוע כי פתיחת המעבר תעודד הגירה של תושבי עזה למצרים והדגישו את הצורך ביצירת תנאים שיאפשרו לתושבי עזה להישאר במולדתם

שתפו: