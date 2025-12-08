טראמפ: "מאוכזב מזלנסקי; להבנתי רוסיה בסדר עם ההסכם, אבל אני לא בטוח שזלנסקי בסדר איתו"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מתח הלילה ביקורת על נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, בטענה כי הוא עדיין אינו מוכן לאמץ את מתווה השלום האמריקני לסיום המלחמה עם רוסיה. הדברים נאמרו לאחר שסבב שיחות בן שלושה ימים בין נציגים אמריקנים לאוקראינים הסתיים ללא סימנים לפריצת דרך משמעותית.

בשיחה עם כתבים בוושינגטון אמר טראמפ: "אני קצת מאוכזב שהנשיא זלנסקי טרם קרא את ההצעה, נכון ללפני מספר שעות". הוא הוסיף: "האנשים שלו אוהבים את זה, אבל הוא לא. להבנתי, רוסיה בסדר עם ההסכם, אבל אני לא בטוח שזלנסקי בסדר איתו. האנשים שלו אוהבים אותה, אבל הוא אינו מוכן".