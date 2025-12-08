כניסה
נשיא ארה"ב מתח הלילה ביקורת על נשיא אוקראינה, זאת לאחר סבב שיחות של שלושה ימים בין נציגים אמריקנים לאוקראינים שהסתיים ללא סימנים לפריצת דרך משמעותית

דורון פסקין | 8 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ: "מאוכזב מזלנסקי; להבנתי רוסיה בסדר עם ההסכם, אבל אני לא בטוח שזלנסקי בסדר איתו"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, מתח הלילה ביקורת על נשיא אוקראינה, וולודימיר זלנסקי, בטענה כי הוא עדיין אינו מוכן לאמץ את מתווה השלום האמריקני לסיום המלחמה עם רוסיה. הדברים נאמרו לאחר שסבב שיחות בן שלושה ימים בין נציגים אמריקנים לאוקראינים הסתיים ללא סימנים לפריצת דרך משמעותית.

בשיחה עם כתבים בוושינגטון אמר טראמפ: "אני קצת מאוכזב שהנשיא זלנסקי טרם קרא את ההצעה, נכון ללפני מספר שעות". הוא הוסיף: "האנשים שלו אוהבים את זה, אבל הוא לא. להבנתי, רוסיה בסדר עם ההסכם, אבל אני לא בטוח שזלנסקי בסדר איתו. האנשים שלו אוהבים אותה, אבל הוא אינו מוכן".

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא אוקראינה, וולודומיר זלנסקי

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ונשיא אוקראינה, וולודומיר זלנסקי | צילום: Chip Somodevilla/Getty Images, Antonio Masiello/Getty Images

