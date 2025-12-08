כניסה
השלב השני בתוכנית כולל את פריסת הכוח הבין-לאומי ברצועה ופירוק נשקו של חמאס. גורמים בכירים בישראל טוענים כי טורקיה וקטאר מנסות לקדם מתווה שכולל את מסירת הנשק הכבד של ארגון הטרור, אך אינו מתייחס לנושא המנהרות שם מייצר חמאס רקטות ואמל"ח נוסף

יוני בן מנחם | 8 בדצמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

בירושלים מעריכים: ההכרעה בנוגע לשלב השני בתוכנית האמריקנית תתקבל בפגישת טראמפ-נתניהו

גורמים מדיניים בכירים בירושלים מציינים כי נושא המעבר לשלב השני של תוכנית טראמפ יוכרע בפגישת ראש הממשלה, בנימין נתניהו, עם נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, בסוף החודש. השלב השני כולל שני רכיבים מרכזיים: פריסת כוח יציבות בין-לאומי ופירוק הנשק של חמאס.

לדברי גורמים ביטחוניים בכירים, קטאר וטורקיה – המובילות את ציר האחים המוסלמים, תנועת האם של חמאס – מנסות לקדם מתווה שיאפשר לחמאס לשמר את נשקו. בכך יוכל הארגון להמשיך לשלוט ברצועה מאחורי הקלעים, בעוד שלכאורה תתנהל בה ועדה אזרחית מקומית המקובלת הן על חמאס והן על הרשות הפלסטינית. במסגרת שיחותיהן עם הממשל האמריקני מציעות קטאר וטורקיה צעדים סמליים בלבד – שמטרתם ליצור מצג שווא שלפיו חמאס אכן פורק מנשקו בהתאם לתוכנית טראמפ. בין האפשרויות שהוצגו: העברת הנשק הכבד של חמאס לרשות הפלסטינית או למצרים, או אחסונו במחסנים ברצועה תחת מנגנון פיקוח מוסכם.

אותם גורמים מציינים כי ההצעות הללו אינן כוללות כלל התייחסות לפירוק מערך המנהרות של חמאס, המשתרע על פני מאות קילומטרים, שבו מייצר הארגון רקטות, פצצות מרגמה, מטעני חבלה ואמצעי לחימה נוספים. בעוד ישראל דורשת פירוק מיידי של חמאס מנשקו, קטאר וטורקיה מציעות כי התהליך ימשך כשנה עד שנתיים – הצעה שישראל דוחה בתוקף.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 7 באפריל 2025

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 7 באפריל 2025 | צילום: Kevin Dietsch/Getty Images

