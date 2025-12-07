צה"ל ושב"כ חשפו רשת חלפנות כספים סודית שמנהלת חמאס בטורקיה בהכוונה איראנית

ממשלת לבנון מאותתת לישראל כי היא מוכנה לדון בנושאים נוספים מעבר ליישום הפסקת האש, ובהם סוגיות כלכליות שונות. למרות זאת, בכירים בישראל מדגישים כי סירובו של ארגון הטרור להתפרק מנשקו לא מותיר יותר מידי ברירות