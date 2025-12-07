דובר צה"ל בערבית פרסם מסמכים המראים כיצד פועלים חלפני כספים עזתים להעסרת מיליונים לארגון הטרור
צוות מגזין אפוק | 7 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
צה"ל ושב"כ חשפו רשת חלפנות כספים סודית שמנהלת חמאס בטורקיה בהכוונה איראנית
דובר צה"ל בערבית, אל"מ אביחי אדרעי, פרסם מסמכים שחשפו צה"ל ושב"כ, המראים כי חמאס, בהובלת איראן, מפעיל רשת של חלפני כספים המורכבת מעזתים השוהים בטורקיה, תוך ניצול התשתיות הפיננסיות במדינה לצרכי טרור.
לדבריו של אדרעי, חלפני הכספים העזתים פועלים בתיאום מלא עם המשטר האיראני, ומעבירים מאות מיליוני דולרים ישירות לחמאס ולמפקדיו. החלפנים מנהלים פעילות כלכלית רחבת היקף בטורקיה, הכוללת קבלת כספים איראניים, אחסונם והעברתם לארגון הטרור.
אדרעי פרסם את זהותם של שלושה מחלפני הכספים: תאמר חסן – בכיר במשרד האוצר של חמאס המתגורר בטורקיה, ופועל ישירות תחת פיקודו של ח'ליל אל-חיה; ח'ליל פראונה ופאריד אבו דאיר – חלפני כספים הפועלים במסגרת הרשת החמאסית.
