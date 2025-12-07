כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

דובר צה"ל בערבית פרסם מסמכים המראים כיצד פועלים חלפני כספים עזתים להעסרת מיליונים לארגון הטרור

צוות מגזין אפוק | 7 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

צה"ל ושב"כ חשפו רשת חלפנות כספים סודית שמנהלת חמאס בטורקיה בהכוונה איראנית

דובר צה"ל בערבית, אל"מ אביחי אדרעי, פרסם מסמכים שחשפו צה"ל ושב"כ, המראים כי חמאס, בהובלת איראן, מפעיל רשת של חלפני כספים המורכבת מעזתים השוהים בטורקיה, תוך ניצול התשתיות הפיננסיות במדינה לצרכי טרור.

לדבריו של אדרעי, חלפני הכספים העזתים פועלים בתיאום מלא עם המשטר האיראני, ומעבירים מאות מיליוני דולרים ישירות לחמאס ולמפקדיו. החלפנים מנהלים פעילות כלכלית רחבת היקף בטורקיה, הכוללת קבלת כספים איראניים, אחסונם והעברתם לארגון הטרור.

אדרעי פרסם את זהותם של שלושה מחלפני הכספים: תאמר חסן – בכיר במשרד האוצר של חמאס המתגורר בטורקיה, ופועל ישירות תחת פיקודו של ח'ליל אל-חיה; ח'ליל פראונה ופאריד אבו דאיר – חלפני כספים הפועלים במסגרת הרשת החמאסית.

התמונה שפרסם אדרעי ובה שלושת החלפנים

התמונה שפרסם אדרעי ובה שלושה מחלפני הכספים

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וקנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, במהלך מסיבת העיתונאים בירושלים היום
קנצלר גרמניה: הנסיבות השתנו, ולכן גם ההחלטה על האמברגו אינה ממשיכה; לא יכול להיות לחמאס שום תפקיד בעזה

אורן שלום

סיכום מסיבת העיתונאים המשותפת של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וקנצלר גרמניה, פרידריך מרץ

כוחות צה"ל בגבול לבנון, 1 באוקטובר 2024
למרות הגמישות המסתמנת מצד ממשלת לבנון – בישראל מעריכים כי עימות צבאי מול חיזבאללה הוא עניין של זמן

יוני בן מנחם

ממשלת לבנון מאותתת לישראל כי היא מוכנה לדון בנושאים נוספים מעבר ליישום הפסקת האש, ובהם סוגיות כלכליות שונות. למרות זאת, בכירים בישראל מדגישים כי סירובו של ארגון הטרור להתפרק מנשקו לא מותיר יותר מידי ברירות

צידו המצרי של מעבר רפיח, 9 באוקטובר 2025
שרי חוץ של שמונה מדינות מוסלמיות פרסמו הצהרה נגד פתיחת מעבר רפיח לכיוון אחד בלבד

יוני בן מנחם

שרי החוץ של סעודיה, קטאר, איחוד האמירויות, מצרים, ירדן, אינדונזיה, פקיסטן וטורקיה טענו בסוף השבוע כי פתיחת המעבר תעודד הגירה של תושבי עזה למצרים והדגישו את הצורך ביצירת תנאים שיאפשרו לתושבי עזה להישאר במולדתם

ראש הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, 15 בספטמבר 2025
ראש סבא"א: מעטפת ההגנה שהותקנה בכור בצ'רנוביל אינה עומדת במשימתה בעקבות פגיעת כטב"מ באתר

דורון פסקין

רפאל גרוסי טען כי צוות מומחים של סבא"א השלים בשבוע שעבר הערכת בטיחות מקיפה לאחר הפגיעה בחודש פברואר האחרון. לדבריו, מעטפת ההגנה נועדה למנוע פליטת קרינה מהכור שנהרס באסון 1986

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 5 באוקטובר 2025
א-שרע: "העולם כולו תומך בסוריה בדרישתה לנסיגת ישראל מן האדמות שכבשה"

דורון פסקין

נשיא סוריה התייחס למצב בגבול עם ישראל, טען כי "מי שצריך לדרוש אזור חיץ היא סוריה, משום שהיא זו שמותקפת", והצהיר: "ישראל מייצאת משברים למדינות אחרות כדי לחמוק מהטבח שהיא מבצעת ברצועת עזה"

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ בישיבת קבינט בבית הלבן, 10 באפריל 2025
אסטרטגיית הביטחון החדשה של ארה"ב: "ימי הדומיננטיות של המזרח התיכון במדיניות החוץ האמריקנית עברו מן העולם"

דורון פסקין

הבית הלבן הציג מסמך אסטרטגי המתאר את האינטרסים המרכזיים של וושינגטון, וקובע כי אירופה בסכנת "מחיקה ציוויליציונית", המזרח התיכון כבר אינו חזית מרכזית, וכי על ארה"ב להתפכח מהגישה הישנה בנוגע לסין

שתפו: