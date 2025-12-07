קנצלר גרמניה: הנסיבות השתנו, ולכן גם ההחלטה על האמברגו אינה ממשיכה; לא יכול להיות לחמאס שום תפקיד בעזה

ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, וקנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, קיימו היום מסיבת עיתונאים משותפת לאחר פגישתם בלשכת ראש הממשלה בירושלים.

עיקרי דבריו של מרץ:

• אני מגיע כידיד של הארץ, כידיד של ישראל, שיודע שהידידות בין גרמניה וישראל יקרה וחשובה עד אין קץ. והיא גם לעולם לא תהיה מובנת מאליה.