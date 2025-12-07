סיכום מסיבת העיתונאים המשותפת של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, וקנצלר גרמניה, פרידריך מרץ
קנצלר גרמניה: הנסיבות השתנו, ולכן גם ההחלטה על האמברגו אינה ממשיכה; לא יכול להיות לחמאס שום תפקיד בעזה
ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, וקנצלר גרמניה, פרידריך מרץ, קיימו היום מסיבת עיתונאים משותפת לאחר פגישתם בלשכת ראש הממשלה בירושלים.
עיקרי דבריו של מרץ:
• אני מגיע כידיד של הארץ, כידיד של ישראל, שיודע שהידידות בין גרמניה וישראל יקרה וחשובה עד אין קץ. והיא גם לעולם לא תהיה מובנת מאליה.
• לישראל יש את הזכות, ואף את החובה, להגן על אזרחיה ועל קיומה מפני אלה ששוללים פעם אחר פעם את זכות הקיום של המדינה היהודית והדמוקרטית. אף מדינה לא יכולה להסכים לכך שאזרחיה, כמו בקיבוצים סביב עזה, יירצחו, ייחטפו ויעונו בידי טרוריסטים אסלאמיסטים.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו