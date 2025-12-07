למרות הגמישות המסתמנת מצד ממשלת לבנון – בישראל מעריכים כי עימות צבאי מול חיזבאללה הוא עניין של זמן

ממשלת לבנון מאותתת לישראל כי היא מוכנה לדון בנושאים נוספים מעבר ליישום הפסקת האש, ובהם סוגיות כלכליות שונות.

כמו כן, היא הסכימה לשלב נציגים אזרחיים בוועדה לפיקוח על הפסקת האש. בראש המשלחת הלבנונית מונה סימון כרם, לשעבר שגריר לבנון בוושינגטון, ומנגד עומד ד"ר אורי רזניק, בכיר במל"ל. עם זאת, גורמי ביטחון בכירים בישראל מדגישים כי אין לראות בצעד זה אינדיקציה לנכונות לנורמליזציה, אלא ניסיון לשפר את האווירה המדינית, בתקווה שישראל תדחה את המתקפה המתוכננת בלבנון שמטרתה החלשת חיזבאללה.