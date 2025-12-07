כניסה
ממשלת לבנון מאותתת לישראל כי היא מוכנה לדון בנושאים נוספים מעבר ליישום הפסקת האש, ובהם סוגיות כלכליות שונות. למרות זאת, בכירים בישראל מדגישים כי סירובו של ארגון הטרור להתפרק מנשקו לא מותיר יותר מידי ברירות

יוני בן מנחם | 7 בדצמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

למרות הגמישות המסתמנת מצד ממשלת לבנון – בישראל מעריכים כי עימות צבאי מול חיזבאללה הוא עניין של זמן

ממשלת לבנון מאותתת לישראל כי היא מוכנה לדון בנושאים נוספים מעבר ליישום הפסקת האש, ובהם סוגיות כלכליות שונות.

כמו כן, היא הסכימה לשלב נציגים אזרחיים בוועדה לפיקוח על הפסקת האש. בראש המשלחת הלבנונית מונה סימון כרם, לשעבר שגריר לבנון בוושינגטון, ומנגד עומד ד"ר אורי רזניק, בכיר במל"ל. עם זאת, גורמי ביטחון בכירים בישראל מדגישים כי אין לראות בצעד זה אינדיקציה לנכונות לנורמליזציה, אלא ניסיון לשפר את האווירה המדינית, בתקווה שישראל תדחה את המתקפה המתוכננת בלבנון שמטרתה החלשת חיזבאללה.

מזכ"ל חיזבאללה, השייח' נעים קאסם, תקף ב-5 בדצמבר את החלטת ממשלת לבנון למנות דיפלומט לראש המשלחת, וכינה זאת "ויתור חינמי". לדבריו, מדובר ב"מעידה נוספת" לאחר "מעידת 5 באוגוסט", שבמסגרתה החליטה הממשלה לפרק את נשק "ההתנגדות".

כוחות צה"ל בגבול לבנון, 1 באוקטובר 2024

כוחות צה"ל בגבול לבנון, 1 באוקטובר 2024 | צילום: AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images

