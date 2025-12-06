רפאל גרוסי טען כי צוות מומחים של סבא"א השלים בשבוע שעבר הערכת בטיחות מקיפה לאחר הפגיעה בחודש פברואר האחרון. לדבריו, מעטפת ההגנה נועדה למנוע פליטת קרינה מהכור שנהרס באסון 1986
דורון פסקין | 6 בדצמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳
ראש סבא"א: מעטפת ההגנה שהותקנה בכור בצ'רנוביל אינה עומדת במשימתה בעקבות פגיעת כטב"מ באתר
ראש הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א), רפאל גרוסי, הזהיר אתמול כי "מעטפת ההגנה החדשה", שהותקנה מעל הכור ההרוס בצ'רנוביל, כבר אינה עומדת במשימות הבטיחות המרכזיות שלה, בעקבות פגיעת כטב"מ במקום בפברואר האחרון.
גרוסי קרא לבצע שיקום מהיר ומקיף של המבנה, ולצד זאת לקיים ביקורות מיוחדות בתשתיות החשמל התומכות בתחנות הגרעיניות ברחבי אוקראינה.
מעטפת הבטיחות החדשה היא פרויקט הנדסי עצום. על פי נתוני הבנק האירופי לשיקום ולפיתוח, EBRD, בנייתה החלה בשנת 2010 כשהקשת הורכבה כ-180 מטר ממערב לכור, ובהמשך הוזזה למקומה על גבי מסילות.
