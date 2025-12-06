כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

רפאל גרוסי טען כי צוות מומחים של סבא"א השלים בשבוע שעבר הערכת בטיחות מקיפה לאחר הפגיעה בחודש פברואר האחרון. לדבריו, מעטפת ההגנה נועדה למנוע פליטת קרינה מהכור שנהרס באסון 1986

דורון פסקין | 6 בדצמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

ראש סבא"א: מעטפת ההגנה שהותקנה בכור בצ'רנוביל אינה עומדת במשימתה בעקבות פגיעת כטב"מ באתר

ראש הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית (סבא"א), רפאל גרוסי, הזהיר אתמול כי "מעטפת ההגנה החדשה", שהותקנה מעל הכור ההרוס בצ'רנוביל, כבר אינה עומדת במשימות הבטיחות המרכזיות שלה, בעקבות פגיעת כטב"מ במקום בפברואר האחרון.

גרוסי קרא לבצע שיקום מהיר ומקיף של המבנה, ולצד זאת לקיים ביקורות מיוחדות בתשתיות החשמל התומכות בתחנות הגרעיניות ברחבי אוקראינה.

מעטפת הבטיחות החדשה היא פרויקט הנדסי עצום. על פי נתוני הבנק האירופי לשיקום ולפיתוח, EBRD, בנייתה החלה בשנת 2010 כשהקשת הורכבה כ-180 מטר ממערב לכור, ובהמשך הוזזה למקומה על גבי מסילות.

ראש הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, 15 בספטמבר 2025

ראש הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה אטומית, רפאל גרוסי, 15 בספטמבר 2025 | צילום: Thomas Kronsteiner/Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
צידו המצרי של מעבר רפיח, 9 באוקטובר 2025
שרי חוץ של שמונה מדינות ערביות פרסמו הצהרה נגד פתיחת מעבר רפיח לכיוון אחד בלבד

יוני בן מנחם

שרי החוץ של סעודיה, קטאר, איחוד האמירויות, מצרים, ירדן, אינדונזיה, פקיסטן וטורקיה טענו בסוף השבוע כי פתיחת המעבר תעודד הגירה של תושבי עזה למצרים והדגישו את הצורך ביצירת תנאים שיאפשרו לתושבי עזה להישאר במולדתם

נשיא סוריה, אחמד א-שרע, 5 באוקטובר 2025
א-שרע: "העולם כולו תומך בסוריה בדרישתה לנסיגת ישראל מן האדמות שכבשה"

דורון פסקין

נשיא סוריה התייחס למצב בגבול עם ישראל, טען כי "מי שצריך לדרוש אזור חיץ היא סוריה, משום שהיא זו שמותקפת", והצהיר: "ישראל מייצאת משברים למדינות אחרות כדי לחמוק מהטבח שהיא מבצעת ברצועת עזה"

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ בישיבת קבינט בבית הלבן, 10 באפריל 2025
אסטרטגיית הביטחון החדשה של ארה"ב: "ימי הדומיננטיות של המזרח התיכון במדיניות החוץ האמריקנית עברו מן העולם"

דורון פסקין

הבית הלבן הציג מסמך אסטרטגי המתאר את האינטרסים המרכזיים של וושינגטון, וקובע כי אירופה בסכנת "מחיקה ציוויליציונית", המזרח התיכון כבר אינו חזית מרכזית, וכי על ארה"ב להתפכח מהגישה הישנה בנוגע לסין

ראש ממשלת עיראק, מוחמד שיאע א-סודאני, 13 בינואר 2023
סערה בעיראק: הממשלה הכלילה את החות'ים ואת חיזבאללה ברשימת ארגוני הטרור – וחזרה בה

דורון פסקין

החלטת ועדת הקפאת נכסי הטרוריסטים, שפורסמה בעיתון הרשמי של עיראק, גררה גל תגובות מצד מפלגות שיעיות במדינה. למרות ההודעה על ביטול ההחלטה, התגובות לא פסקו ותיארו את המעשה כ"בגידה"

מנהיג המיליציה ברצועת עזה המתנגדת לחמאס, יאסר אבו שבאב
יאסר אבו-שבאב נהרג ברצועת עזה

צוות אפוק

גורמים ביטחוניים מסרו כי האינדיקציות הן שמנהיג המיליציה, המשתפת פעולה עם ישראל נגד חמאס, נהרג במסגרת סכסוך פנימי

אילוסטרציה, בני נוער באוסטרליה גולשים בפייסבוק
לקראת כניסת האיסור לתוקף – "מטא" מתחילה להסיר חשבונות של צעירים מתחת לגיל 16 באוסטרליה

דורון פסקין

בשבוע הבא צפוי להיכנס לתוקף חוק המחייב פלטפורמות מדיה חברתיות באוסטרליה לנקוט צעדים שימנעו ממשתמשים מתחת לגיל 16 להחזיק חשבון פעיל

שתפו: