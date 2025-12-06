ראש סבא"א: מעטפת ההגנה שהותקנה בכור בצ'רנוביל אינה עומדת במשימתה בעקבות פגיעת כטב"מ באתר

החלטת ועדת הקפאת נכסי הטרוריסטים, שפורסמה בעיתון הרשמי של עיראק, גררה גל תגובות מצד מפלגות שיעיות במדינה. למרות ההודעה על ביטול ההחלטה, התגובות לא פסקו ותיארו את המעשה כ"בגידה"