הבית הלבן הציג מסמך אסטרטגי המתאר את האינטרסים המרכזיים של וושינגטון, וקובע כי אירופה בסכנת "מחיקה ציוויליציונית", המזרח התיכון כבר אינו חזית מרכזית, וכי על ארה"ב להתפכח מהגישה הישנה בנוגע לסין

דורון פסקין | 6 בדצמבר 2025 | חדשות | 6 דק׳

אסטרטגיית הביטחון החדשה של ארה"ב: "ימי הדומיננטיות של המזרח התיכון במדיניות החוץ האמריקנית עברו מן העולם"

הבית הלבן פרסם ביום חמישי האחרון את "מסמך אסטרטגיית הביטחון הלאומי של ארה"ב" לשנים הבאות – מסמך רשמי שנחתם בנובמבר 2025 ומציג כיצד ממשל טראמפ רואה את מצב העולם בתחומי הביטחון, החוץ והכלכלה. הוא ממפה את האינטרסים המרכזיים של וושינגטון, את האיומים ואת היעדים האסטרטגיים.

המסמך אינו חוק ואינו מחייב משפטית בין לאומית, אך הוא מעוגן בחוק האמריקני, המחייב את הנשיא להגיש לקונגרס אחת לשנה דוח המתאר את האינטרסים הלאומיים ויעדי העל של ארה"ב ואת השימוש המתוכנן במרכיבי העוצמה הלאומית.

בפועל, המסמך משמש בסיס לתכנון בפנטגון, בקהיליית המודיעין ובמשרדי ממשלה נוספים, ומאותת לקונגרס ולבעלות הברית על סדר העדיפויות של הממשל.

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ בישיבת קבינט בבית הלבן, 10 באפריל 2025

נשיא ארה״ב דונלד טראמפ בישיבת קבינט בבית הלבן, 10 באפריל 2025 | צילום: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP via Getty Images

