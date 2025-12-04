לקראת כניסת האיסור לתוקף – "מטא" מתחילה להסיר חשבונות של צעירים מתחת לגיל 16 באוסטרליה

ענקית הטכנולוגיה מטא החלה בימים האחרונים להסיר חשבונות של משתמשים מתחת לגיל 16 באוסטרליה מהפלטפורמות שלה באינסטגרם, Threads ופייסבוק.

המהלך נועד לעמוד בדרישות חוק "גיל המינימום למדיה החברתית", שאושר בפרלמנט האוסטרלי בסוף 2024. לפי החוק, החל מ-10 בדצמבר 2025 יחויבו פלטפורמות מדיה חברתית לנקוט "צעדים סבירים" שימנעו מאוסטרלים מתחת לגיל 16 להחזיק חשבון פעיל – בין אם מדובר בחשבונות קיימים ובין אם בפתיחת חשבונות חדשים. האחריות מוטלת על החברות בלבד: אין קנסות או השלכות פליליות כלפי ילדים או הורים, אך חברות שלא יעמדו בדרישות עלולות להיקנס בעד 49.5 מיליון דולר אוסטרלי.