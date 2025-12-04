גופמן צפוי להחליף את ראש המוסד הנוכחי, דוד ברנע, שיסיים את כהונתו בחודש יוני 2026
ראש הממשלה החליט למנות את מזכירו הצבאי, אלוף רומן גופמן, לראש המוסד הבא
לשכת ראש הממשלה הודיעה כי החלטתו של ראש הממשלה, בנימין נתניהו, התקבלה לאחר שראיין מועמדים שונים לתפקיד.
גופמן יחליף את ראש המוסד הנוכחי, דוד ברנע, שיסיים את כהונתו לאחר חמש שנים, בחודש יוני 2026.
בהודעה צוין כי פנייתו של ראש הממשלה לגבי מינויו של גופמן מובאת היום בפני הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים.
