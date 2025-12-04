כניסה
בירושלים מבהירים כי השיחות שנערכו אתמול בלבנון, בהן השתתפו לראשונה נציגים שאינם גורמי צבא, לא משנות את הכוונה לצאת למבצע

יוני בן מנחם | 4 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

בכירים בישראל מעריכים: המבצע להחלשת חיזבאללה יתואם מול טראמפ במהלך ביקור נתניהו בוושינגטון

ישיבת ועדת הפיקוח על הפסקת האש בלבנון התקיימה אתמול בנאקורה והסתיימה ללא תוצאות מיוחדות, כך מסרו גורמים מדיניים בכירים.

בפגישה השתתפה השליחה האמריקנית מורגן אורטגוס, ולראשונה נכחו בה גם נציגים אזרחיים משתי המדינות: מהצד הלבנוני – סימון כרם, לשעבר שגריר המדינה בוושינגטון, שמונה לעמוד בראש המשלחת; ומהצד הישראלי – ד"ר אורי רזניק, סגן ראש אגף מדיניות חוץ במל"ל. מאחר שמדובר בוועדה צבאית שבדרך כלל אינה עוסקת בנושאים אזרחיים וכלכליים, השתתפותם נחשבת לחריגה.

לשכת ראש הממשלה פרסמה הודעה רשמית שבה נאמר: "הפגישה התקיימה ברוח טובה, וסוכם כי יגובשו רעיונות לקידום שיתוף פעולה כלכלי אפשרי בין ישראל ולבנון. ישראל הבהירה כי פירוק החיזבאללה מנשקו מחויב ללא כל קשר לקידום שיתוף הפעולה בנושא הכלכלי. הצדדים סיכמו על קיום שיח המשך".

כוחות צה"ל בגבול לבנון, 23 בנובמבר 2025

כוחות צה"ל בגבול לבנון, 23 בנובמבר 2025 | צילום: Jalaa MAREY / AFP via Getty Images

כתבות נוספות
סותדיסאק רינתלאק ז״ל
זוהתה גופתו של סותדיסאק רינתלאק ז"ל, אזרח תאילנד שנחטף ב-7 באוקטובר

אורן שלום

רינתלאק ז"ל, אזרח תאילנד, עבד בחקלאות ונחטף מהמטעים של קיבוץ בארי ב-7 באוקטובר

מנכ"ל הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה, פטיה בירול, נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין ונציב האנרגיה והדיור של האיחוד האירופי דן יורגנסן משתתפים במסיבת עיתונאים בבריסל, 3 בדצמבר 2025
על רקע המצב מול סין – האיחוד האירופי מציג דוקטרינה חדשה לצמצום התלות בספקי חומרי גלם קריטיים

דורון פסקין

הדוקטרינה נועדה לחזק את חוסנה של התעשייה האירופית מול זעזועים גאופוליטיים אפשריים כולל חומרים בהם ליתיום, קובלט ומתכות נדירות. בכיר באיחוד טען: יש להאיץ את התוכנית משום ש"סין ממשיכה לנצל את שליטתה בחומרי גלם לצרכים גאו-פוליטיים"

כוחות צה''ל ברצועת עזה
ארבעה לוחמים נפצעו בהיתקלות עם מחבלים ברפיח

אורן שלום

אחד הלוחמים נפצע באורח קשה. ראש הממשלה הגיב: "חמאס ממשיך להפר את הסכם הפסקת האש ומבצע פעולות טרור נגד כוחותינו; ישראל לא תסבול פגיעה בחיילי צה״ל ותגיב בהתאם"

שופטי בג"ץ במהלך הדיון בעתירות
בג"ץ קבע כי מינויו של בן חמו לאחראי על החקירה בנושא הפצ"רית יבוטל

אורן שלום

השופטים החליטו פה אחד לקבל את העתירות נגד המינוי בשל הסיבה שבן חמו אינו נחשב לעובד מדינה בכיר

רכבי הצלב האדום ברצועת עזה, 19 בינואר 2025
ארון של חלל חטוף הועבר לידי ישראל

צוות מגזין אפוק

הארון יועבר למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

משטרת ישראל
כתב אישום הוגש נגד תושב הנגב שתכנן פיגוע נגד חיילי צה"ל

צוות מגזין אפוק

לפי כתב האישום, הנאשם תכנן לבצע פיגוע בשם דאע"ש בתחנת אוטובוס בבאר שבע, אולם לאחר מתקפת ה-7 באוקטובר התכוון לבצע אותו בשם חמאס

