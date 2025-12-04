בירושלים מבהירים כי השיחות שנערכו אתמול בלבנון, בהן השתתפו לראשונה נציגים שאינם גורמי צבא, לא משנות את הכוונה לצאת למבצע
יוני בן מנחם | 4 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
בכירים בישראל מעריכים: המבצע להחלשת חיזבאללה יתואם מול טראמפ במהלך ביקור נתניהו בוושינגטון
ישיבת ועדת הפיקוח על הפסקת האש בלבנון התקיימה אתמול בנאקורה והסתיימה ללא תוצאות מיוחדות, כך מסרו גורמים מדיניים בכירים.
בפגישה השתתפה השליחה האמריקנית מורגן אורטגוס, ולראשונה נכחו בה גם נציגים אזרחיים משתי המדינות: מהצד הלבנוני – סימון כרם, לשעבר שגריר המדינה בוושינגטון, שמונה לעמוד בראש המשלחת; ומהצד הישראלי – ד"ר אורי רזניק, סגן ראש אגף מדיניות חוץ במל"ל. מאחר שמדובר בוועדה צבאית שבדרך כלל אינה עוסקת בנושאים אזרחיים וכלכליים, השתתפותם נחשבת לחריגה.
לשכת ראש הממשלה פרסמה הודעה רשמית שבה נאמר: "הפגישה התקיימה ברוח טובה, וסוכם כי יגובשו רעיונות לקידום שיתוף פעולה כלכלי אפשרי בין ישראל ולבנון. ישראל הבהירה כי פירוק החיזבאללה מנשקו מחויב ללא כל קשר לקידום שיתוף הפעולה בנושא הכלכלי. הצדדים סיכמו על קיום שיח המשך".
