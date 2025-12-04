בכירים בישראל מעריכים: המבצע להחלשת חיזבאללה יתואם מול טראמפ במהלך ביקור נתניהו בוושינגטון

הדוקטרינה נועדה לחזק את חוסנה של התעשייה האירופית מול זעזועים גאופוליטיים אפשריים כולל חומרים בהם ליתיום, קובלט ומתכות נדירות. בכיר באיחוד טען: יש להאיץ את התוכנית משום ש"סין ממשיכה לנצל את שליטתה בחומרי גלם לצרכים גאו-פוליטיים"