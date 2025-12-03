כניסה
הדוקטרינה נועדה לחזק את חוסנה של התעשייה האירופית מול זעזועים גאופוליטיים אפשריים כולל חומרים בהם ליתיום, קובלט ומתכות נדירות. בכיר באיחוד טען: יש להאיץ את התוכנית משום ש"סין ממשיכה לנצל את שליטתה בחומרי גלם לצרכים גאו-פוליטיים"

3 בדצמבר 2025

על רקע המצב מול סין – האיחוד האירופי מציג דוקטרינה חדשה לצמצום התלות בספקי חומרי גלם קריטיים

הנציבות האירופית הציגה היום בבריסל דוקטרינה חדשה לביטחון כלכלי, שבמרכזה תכנית פעולה בשם RESourceEU, שמטרתה לצמצם את תלות האיחוד האירופי בספקים ריכוזיים של חומרי גלם קריטיים – בהם ליתיום, קובלט ומתכות נדירות.

על פי הודעת הנציבות, הדוקטרינה נועדה לחזק את חוסנה של התעשייה האירופית מול זעזועים גאופוליטיים ומלחמות סחר.

בהודעה הרשמית צוין כי הדוקטרינה מעבירה את האיחוד ממצב של "כיבוי שריפות" למהלך יזום ומתואם יותר בין המדינות החברות, תוך שמירה על פתיחות לשווקים וזרימת השקעות, אך גם תוך קביעת גבולות ברורים מול שחקנים המשתמשים בכלכלה ככלי לחץ.

מנכ"ל הסוכנות הבין-לאומית לאנרגיה, פטיה בירול, נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין ונציב האנרגיה והדיור של האיחוד האירופי דן יורגנסן משתתפים במסיבת עיתונאים בבריסל, 3 בדצמבר 2025

נשיאת הנציבות האירופית אורסולה פון דר ליין ונציב האנרגיה והדיור של האיחוד האירופי, דן יורגנסן, משתתפים במסיבת עיתונאים בבריסל, 3 בדצמבר 2025 | צילום: NICOLAS TUCAT / AFP via Getty Images

