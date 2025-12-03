על רקע המצב מול סין – האיחוד האירופי מציג דוקטרינה חדשה לצמצום התלות בספקי חומרי גלם קריטיים

הנציבות האירופית הציגה היום בבריסל דוקטרינה חדשה לביטחון כלכלי, שבמרכזה תכנית פעולה בשם RESourceEU, שמטרתה לצמצם את תלות האיחוד האירופי בספקים ריכוזיים של חומרי גלם קריטיים – בהם ליתיום, קובלט ומתכות נדירות.

על פי הודעת הנציבות, הדוקטרינה נועדה לחזק את חוסנה של התעשייה האירופית מול זעזועים גאופוליטיים ומלחמות סחר.

בהודעה הרשמית צוין כי הדוקטרינה מעבירה את האיחוד ממצב של "כיבוי שריפות" למהלך יזום ומתואם יותר בין המדינות החברות, תוך שמירה על פתיחות לשווקים וזרימת השקעות, אך גם תוך קביעת גבולות ברורים מול שחקנים המשתמשים בכלכלה ככלי לחץ.