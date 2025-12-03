ארבעה לוחמים נפצעו בהיתקלות עם מחבלים ברפיח

על רקע הפגישה שנערכה אתמול במוסקבה, טען דמיטרי פסקוב כי הדיווח על סירוב פוטין אינו נכון: "בשיחה הייתה קבלה של חלק מההצעות וסימון של חלק אחר כבלתי מקובל. זהו תהליך עבודה רגיל של חיפוש פשרה"