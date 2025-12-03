אחד הלוחמים נפצע באורח קשה. ראש הממשלה הגיב: "חמאס ממשיך להפר את הסכם הפסקת האש ומבצע פעולות טרור נגד כוחותינו; ישראל לא תסבול פגיעה בחיילי צה״ל ותגיב בהתאם"
ארבעה לוחמים נפצעו בהיתקלות עם מחבלים ברפיח
ארבעה לוחמים נפצעו היום בתקרית במזרח רפיח במהלכה נתקלו כוחות סיירת גולני במספר מחבלים שיצאו ממנהרה.
אחד הלוחמים נפצע באורח קשה, שניים נוספים נפצעו בינוני ולוחם נוסף באוגדת עזה נפצע באורח קל.
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הגיב לתקרית: "אני שולח איחולי החלמה מהירה ללוחמינו הגיבורים שנפצעו היום בהיתקלות ברפיח.
