אחד הלוחמים נפצע באורח קשה. ראש הממשלה הגיב: "חמאס ממשיך להפר את הסכם הפסקת האש ומבצע פעולות טרור נגד כוחותינו; ישראל לא תסבול פגיעה בחיילי צה״ל ותגיב בהתאם"

אורן שלום | 3 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

ארבעה לוחמים נפצעו בהיתקלות עם מחבלים ברפיח

ארבעה לוחמים נפצעו היום בתקרית במזרח רפיח במהלכה נתקלו כוחות סיירת גולני במספר מחבלים שיצאו ממנהרה.

אחד הלוחמים נפצע באורח קשה, שניים נוספים נפצעו בינוני ולוחם נוסף באוגדת עזה נפצע באורח קל.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, הגיב לתקרית: "אני שולח איחולי החלמה מהירה ללוחמינו הגיבורים שנפצעו היום בהיתקלות ברפיח.

כוחות צה''ל ברצועת עזה

כוחות צה''ל ברצועת עזה | צילום: דובר צה''ל

שופטי בג"ץ במהלך הדיון בעתירות
בג"ץ קבע כי מינויו של בן חמו לאחראי על החקירה בנושא הפצ"רית יבוטל

אורן שלום

השופטים החליטו פה אחד לקבל את העתירות נגד המינוי בשל הסיבה שבן חמו אינו נחשב לעובד מדינה בכיר

רכבי הצלב האדום ברצועת עזה, 19 בינואר 2025
ארון של חלל חטוף הועבר לידי ישראל

צוות מגזין אפוק

הארון יועבר למכון לרפואה משפטית לצורך זיהוי

משטרת ישראל
כתב אישום הוגש נגד תושב הנגב שתכנן פיגוע נגד חיילי צה"ל

צוות מגזין אפוק

לפי כתב האישום, הנאשם תכנן לבצע פיגוע בשם דאע"ש בתחנת אוטובוס בבאר שבע, אולם לאחר מתקפת ה-7 באוקטובר התכוון לבצע אותו בשם חמאס

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, 24 ביוני 2025
ראש ממשלת לבנון: קיבלנו מישראל מסרים המעידים על "אפשרות להסלמה", אך לא צוינו לוחות זמנים ברורים

דורון פסקין

נוואף סלאם ציין כי ארצו מוכנה למשא ומתן עם ישראל "מעבר למסגרת הצבאית", אך הדגיש כי לא מדובר במשא ומתן לשלום

הפגישה בין נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, לבין המשלחת האמריקנית בראשות השליח המיוחד של נשיא ארה"ב, סטיב וויטקוף, שנערכה אתמול בקרמלין, 2 בדצמבר 2025
דובר הקרמלין: פוטין לא דחה את התוכנית האמריקנית לסיום המלחמה

דורון פסקין

על רקע הפגישה שנערכה אתמול במוסקבה, טען דמיטרי פסקוב כי הדיווח על סירוב פוטין אינו נכון: "בשיחה הייתה קבלה של חלק מההצעות וסימון של חלק אחר כבלתי מקובל. זהו תהליך עבודה רגיל של חיפוש פשרה"

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 21 בינואר 2025 | צילום: Andrew Harnik/Getty Images
טראמפ על האפשרות שארה"ב תתקוף על אדמת ונצואלה: נתחיל בכך "בקרוב מאוד"

דורון פסקין

נשיא ארה"ב הדגיש: "כל מי שמעורב בכך ומכניס סמים למדינה שלנו – הוא יעד לתקיפה". רוביו אמר הלילה: "לאיראן ולחיזבאללה יש נוכחות בדרום אמריקה, ואחד המרכזים העיקריים שלהם נמצא בוונצואלה"

