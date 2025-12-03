כניסה
השופטים החליטו פה אחד לקבל את העתירות נגד המינוי בשל הסיבה שבן חמו אינו נחשב לעובד מדינה בכיר

אורן שלום | 3 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

בג"ץ קבע כי מינויו של בן חמו לאחראי על החקירה בנושא הפצ"רית יבוטל

בג"ץ קיבל פה אחד היום את העתירות נגד מינוי המועמד של יריב לוין, השופט בדימוס יוסף בן חמו, לתפקיד.

לפי בג"ץ, הוא אינו עומד בתנאי הבסיסי לפיו המועמד לתפקיד צריך להיות "עובד מדינה בכיר".

החלטתו של לוין למנות את בן חמו התקבלה לאחר שבג"ץ פסל את המועמד הקודם שלו לתפקיד, נציב תלונות הציבור על שופטים, השופט בדימוס אשר קולה, בשל החוק הקובע כי על הנציב המכהן חל איסור עיסוק בכל משרה או עיסוק אחר.

שופטי בג"ץ במהלך הדיון בעתירות

שופטי בג"ץ במהלך הדיון בעתירות | צילום מסך

