לפי כתב האישום, הנאשם תכנן לבצע פיגוע בשם דאע"ש בתחנת אוטובוס בבאר שבע, אולם לאחר מתקפת ה-7 באוקטובר התכוון לבצע אותו בשם חמאס

3 בדצמבר 2025

כתב אישום הוגש נגד תושב הנגב שתכנן פיגוע נגד חיילי צה"ל

פרקליטות המדינה הגישה היום כתב אישום נגד תושב הנגב, שתכנן לבצע פיגוע נגד חיילים בתחנת אוטובוס בבאר שבע, בהשראת דאע"ש. הוא נעצר על ידי שב"כ ומשטרת ישראל במהלך חודש נובמבר האחרון.

על פי כתב האישום, החל משנת 2020, בהיותו קטין, הנאשם גלש בערוצים ואתרים המזוהים עם דאע"ש. במסגרת ההכנות לפיגוע הוא רכש סכין, התאמן בשימוש בה וחיפש ברשת סרטוני הדרכה המתארים כיצד לבצע דקירה.

בהמשך, החליט לשנות את אופי הפיגוע ולבצע אותו באמצעות שימוש במטעני חבלה או בחגורת נפץ, והחל לחפש סרטונים המסבירים כיצד להכין חומרי נפץ.

משטרת ישראל

משטרת ישראל | צילום: Jose HERNANDEZ Camera 51 via Shutterstock

