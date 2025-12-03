כתב אישום הוגש נגד תושב הנגב שתכנן פיגוע נגד חיילי צה"ל

פרקליטות המדינה הגישה היום כתב אישום נגד תושב הנגב, שתכנן לבצע פיגוע נגד חיילים בתחנת אוטובוס בבאר שבע, בהשראת דאע"ש. הוא נעצר על ידי שב"כ ומשטרת ישראל במהלך חודש נובמבר האחרון.

על פי כתב האישום, החל משנת 2020, בהיותו קטין, הנאשם גלש בערוצים ואתרים המזוהים עם דאע"ש. במסגרת ההכנות לפיגוע הוא רכש סכין, התאמן בשימוש בה וחיפש ברשת סרטוני הדרכה המתארים כיצד לבצע דקירה.