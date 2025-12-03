ראש ממשלת לבנון: קיבלנו מישראל מסרים המעידים על "אפשרות להסלמה", אך לא צוינו לוחות זמנים ברורים

ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, אמר היום לערוץ "אל-ג'זירה" הקטארי כי לבנון קיבלה מישראל מסרים המעידים על "אפשרות להסלמה", אך אלה לא כללו לוחות זמנים ברורים. סלאם ציין כי שליחים בין-לאומיים שביקרו בביירות לאחרונה העריכו כי המצב "מסוכן ועלול להידרדר".

הוא ציין כי ארצו מוכנה לפתוח במשא ומתן עם ישראל "מעבר למסגרת הצבאית", וטען כי מדובר בדיונים בעלי אופי פוליטי וטכני – ולא בעלי אופי צבאי בלבד.