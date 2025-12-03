נוואף סלאם ציין כי ארצו מוכנה למשא ומתן עם ישראל "מעבר למסגרת הצבאית", אך הדגיש כי לא מדובר במשא ומתן לשלום
דורון פסקין | 3 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
ראש ממשלת לבנון: קיבלנו מישראל מסרים המעידים על "אפשרות להסלמה", אך לא צוינו לוחות זמנים ברורים
ראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, אמר היום לערוץ "אל-ג'זירה" הקטארי כי לבנון קיבלה מישראל מסרים המעידים על "אפשרות להסלמה", אך אלה לא כללו לוחות זמנים ברורים. סלאם ציין כי שליחים בין-לאומיים שביקרו בביירות לאחרונה העריכו כי המצב "מסוכן ועלול להידרדר".
הוא ציין כי ארצו מוכנה לפתוח במשא ומתן עם ישראל "מעבר למסגרת הצבאית", וטען כי מדובר בדיונים בעלי אופי פוליטי וטכני – ולא בעלי אופי צבאי בלבד.
עם זאת, הוא הדגיש כי אין מדובר ב"משא ומתן לשלום". לדבריו, צירופו של דיפלומט לבנוני לשעבר לוועדה העוסקת במסלול הטכני מול ישראל, כפי שהכריז הבוקר הנשיא, ג'וזף עון, הוא מהלך "מעוגן פוליטית ונהנה ממטרייה לאומית רחבה".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו