על רקע הפגישה שנערכה אתמול במוסקבה, טען דמיטרי פסקוב כי הדיווח על סירוב פוטין אינו נכון: "בשיחה הייתה קבלה של חלק מההצעות וסימון של חלק אחר כבלתי מקובל. זהו תהליך עבודה רגיל של חיפוש פשרה"
דורון פסקין | 3 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
דובר הקרמלין: פוטין לא דחה את התוכנית האמריקנית לסיום המלחמה
יום לאחר הפגישה שנערכה בקרמלין בין נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, לבין המשלחת האמריקנית בראשות השליח המיוחד של נשיא ארה"ב, סטיב וויטקוף, מבהירה היום מוסקבה כי פוטין לא דחה את תכנית השלום האמריקנית לסיום המלחמה באוקראינה.
דובר הקרמלין, דימיטרי פסקוב, נשאל בתדרוך עיתונאים לגבי דיווח של רשת NBC שטען כי פוטין דחה את התוכנית והשיב: "הניסוח הזה איננו נכון, משום שבשיחה הייתה קבלה של חלק מההצעות וסימון של חלק אחר כבלתי מקובל. זהו תהליך עבודה רגיל של חיפוש פשרה".
פסקוב הדגיש כי הפגישה הייתה "החלפת הדעות הישירה הראשונה" בנוגע ליוזמה האמריקנית, וכי מוסקבה מוכנה להמשיך בשיחות, לעתים קרובות ככל שיידרש, כדי להגיע להסדר, ובלבד שהדיונים יישארו בעיקר בערוצים מקצועיים ולא בתקשורת.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו