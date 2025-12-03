דובר הקרמלין: פוטין לא דחה את התוכנית האמריקנית לסיום המלחמה

יום לאחר הפגישה שנערכה בקרמלין בין נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, לבין המשלחת האמריקנית בראשות השליח המיוחד של נשיא ארה"ב, סטיב וויטקוף, מבהירה היום מוסקבה כי פוטין לא דחה את תכנית השלום האמריקנית לסיום המלחמה באוקראינה.

דובר הקרמלין, דימיטרי פסקוב, נשאל בתדרוך עיתונאים לגבי דיווח של רשת NBC שטען כי פוטין דחה את התוכנית והשיב: "הניסוח הזה איננו נכון, משום שבשיחה הייתה קבלה של חלק מההצעות וסימון של חלק אחר כבלתי מקובל. זהו תהליך עבודה רגיל של חיפוש פשרה".