על רקע הפגישה שנערכה אתמול במוסקבה, טען דמיטרי פסקוב כי הדיווח על סירוב פוטין אינו נכון: "בשיחה הייתה קבלה של חלק מההצעות וסימון של חלק אחר כבלתי מקובל. זהו תהליך עבודה רגיל של חיפוש פשרה"

דורון פסקין | 3 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

דובר הקרמלין: פוטין לא דחה את התוכנית האמריקנית לסיום המלחמה

יום לאחר הפגישה שנערכה בקרמלין בין נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, לבין המשלחת האמריקנית בראשות השליח המיוחד של נשיא ארה"ב, סטיב וויטקוף, מבהירה היום מוסקבה כי פוטין לא דחה את תכנית השלום האמריקנית לסיום המלחמה באוקראינה.

דובר הקרמלין, דימיטרי פסקוב, נשאל בתדרוך עיתונאים לגבי דיווח של רשת NBC שטען כי פוטין דחה את התוכנית והשיב: "הניסוח הזה איננו נכון, משום שבשיחה הייתה קבלה של חלק מההצעות וסימון של חלק אחר כבלתי מקובל. זהו תהליך עבודה רגיל של חיפוש פשרה".

פסקוב הדגיש כי הפגישה הייתה "החלפת הדעות הישירה הראשונה" בנוגע ליוזמה האמריקנית, וכי מוסקבה מוכנה להמשיך בשיחות, לעתים קרובות ככל שיידרש, כדי להגיע להסדר, ובלבד שהדיונים יישארו בעיקר בערוצים מקצועיים ולא בתקשורת.

הפגישה בין נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, לבין המשלחת האמריקנית בראשות השליח המיוחד של נשיא ארה"ב, סטיב וויטקוף, שנערכה אתמול בקרמלין, 2 בדצמבר 2025

הפגישה בין נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, לבין המשלחת האמריקנית בראשות השליח המיוחד של נשיא ארה"ב, סטיב וויטקוף, שנערכה אתמול בקרמלין, 2 בדצמבר 2025 | צילום: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP via Getty Images

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 21 בינואר 2025 | צילום: Andrew Harnik/Getty Images
טראמפ על האפשרות שארה"ב תתקוף על אדמת ונצואלה: נתחיל בכך "בקרוב מאוד"

דורון פסקין

נשיא ארה"ב הדגיש: "כל מי שמעורב בכך ומכניס סמים למדינה שלנו – הוא יעד לתקיפה". רוביו אמר הלילה: "לאיראן ולחיזבאללה יש נוכחות בדרום אמריקה, ואחד המרכזים העיקריים שלהם נמצא בוונצואלה"

כח צה"ל בגבול רצועת עזה, מרץ 2025
חמאס למתווכות: ארה"ב מעלימה עין ומאפשרת לישראל להפר את ההסכם

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מסרו כי לטענת ארגון הטרור, ההסכם רופף ולא השיג את יעדיו. זאת על רקע חיסול חלק ממחבלי ארגון הטרור שנלכדו במנהרה ברפיח. הבוקר הודיע מתפ"ש על פתיחת מעבר רפיח לצורך יציאה של תושבים מרצועת עזה למצרים

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הביטחון, ישראל כ"ץ
ראש הממשלה הנחה לשלוח נציג לפגישה עם גורמים ממשלתיים בלבנון

אורן שלום

בהודעת לשכת ראש הממשלה צוין כי "מדובר בניסיון ראשון לייצר בסיס למערכת יחסים ושיתוף פעולה כלכלי בין ישראל ולבנון"

השליחה האמריקנית, מורגן אורטגוס, וראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, ביירות, 28 באוקטובר 2025
המתיחות מול חיזבאללה נמשכת; אורטגוס תיפגש היום עם ההנהגה הלבנונית

יוני בן מנחם

אתמול נפגשה השליחה האמריקנית עם ראש הממשלה ושר הביטחון וקיבלה מראש אמ"ן תדרוך מודיעיני על התחמשות חיזבאללה. בירושלים מעריכים כי סיכוייה לקדם את פירוק חיזבאללה מנשקו נמוכים

חיפושים אחר חללים חטופים בצפון רצועת עזה, 1 בדצמבר 2025
הממצאים שהועברו אתמול לישראל אינם שייכים לחטופים החללים

צוות מגזין אפוק

לאחר בדיקה במכון לרפואה משפטית, משרד ראש הממשלה הודיע כי משפחותיהם של החללים החטופים שנשארו בעזה, רב-סמל רן גואילי וסותטיסאק רינטלאק, עודכנו בממצאים

שיח' ראאד אל-מתני
דיווח: איש דת דרוזי מוכר מסווידא נרצח לאחר שעונה במעצר על ידי מיליציה המזוהה עם אחד ממנהיגי העדה

דורון פסקין

ערוץ הטלוויזיה הרשמי של סוריה דיווח כי מיליציית המשמר הלאומי, המזוהה עם שיח' חכמת אל-הג'רי, עצרה את שיח' ראאד אל-מתני בחשד ל"שיתוף פעולה עם הממשלה הסורית" והביאה למותו. האירוע הגיע על רקע גל מעצרים, עליהם דווח בתקשורת הערבית, שבוצעו על ידי אותה מיליציה

