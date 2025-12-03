כניסה
נשיא ארה"ב הדגיש: "כל מי שמעורב בכך ומכניס סמים למדינה שלנו – הוא יעד לתקיפה". רוביו אמר הלילה: "לאיראן ולחיזבאללה יש נוכחות בדרום אמריקה, ואחד המרכזים העיקריים שלהם נמצא בוונצואלה"

דורון פסקין | 3 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

טראמפ על האפשרות שארה"ב תתקוף על אדמת ונצואלה: נתחיל בכך "בקרוב מאוד"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר הלילה לעיתונאים במהלך ישיבת קבינט כי צבא ארה"ב צפוי "בקרוב מאוד" להתחיל לתקוף מטרות גם בתוך שטח ונצואלה.

בתשובה לשאלה האם ארה"ב תעבור לתקיפות על אדמת ונצואלה, השיב טראמפ: "אנחנו עומדים להתחיל לבצע את התקיפות האלה גם ביבשה. אנחנו יודעים היכן הם נמצאים, אנחנו יודעים איפה הרעים גרים, ונתחיל בזה נגד זה ממש בקרוב".

בהמשך הרחיב טראמפ את האיום גם למדינות נוספות, שלטענתו מעורבות בהברחת סמים לתוך ארה"ב: "כל מי שמעורב בכך ומכניס סמים למדינה שלנו – הוא יעד לתקיפה".

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 21 בינואר 2025 | צילום: Andrew Harnik/Getty Images

נשיא ארה״ב, דונלד טראמפ, 21 בינואר 2025 | צילום: Andrew Harnik/Getty Images

כח צה"ל בגבול רצועת עזה, מרץ 2025
חמאס למתווכות: ארה"ב מעלימה עין ומאפשרת לישראל להפר את ההסכם

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בישראל מסרו כי לטענת ארגון הטרור, ההסכם רופף ולא השיג את יעדיו. זאת על רקע חיסול חלק ממחבלי ארגון הטרור שנלכדו במנהרה ברפיח. הבוקר הודיע מתפ"ש על פתיחת מעבר רפיח לצורך יציאה של תושבים מרצועת עזה למצרים

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הביטחון, ישראל כ"ץ
ראש הממשלה הנחה לשלוח נציג לפגישה עם גורמים ממשלתיים בלבנון

אורן שלום

בהודעת לשכת ראש הממשלה צוין כי "מדובר בניסיון ראשון לייצר בסיס למערכת יחסים ושיתוף פעולה כלכלי בין ישראל ולבנון"

השליחה האמריקנית, מורגן אורטגוס, וראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, ביירות, 28 באוקטובר 2025
המתיחות מול חיזבאללה נמשכת; אורטגוס תיפגש היום עם ההנהגה הלבנונית

יוני בן מנחם

אתמול נפגשה השליחה האמריקנית עם ראש הממשלה ושר הביטחון וקיבלה מראש אמ"ן תדרוך מודיעיני על התחמשות חיזבאללה. בירושלים מעריכים כי סיכוייה לקדם את פירוק חיזבאללה מנשקו נמוכים

חיפושים אחר חללים חטופים בצפון רצועת עזה, 1 בדצמבר 2025
הממצאים שהועברו אתמול לישראל אינם שייכים לחטופים החללים

צוות מגזין אפוק

לאחר בדיקה במכון לרפואה משפטית, משרד ראש הממשלה הודיע כי משפחותיהם של החללים החטופים שנשארו בעזה, רב-סמל רן גואילי וסותטיסאק רינטלאק, עודכנו בממצאים

שיח' ראאד אל-מתני
דיווח: איש דת דרוזי מוכר מסווידא נרצח לאחר שעונה במעצר על ידי מיליציה המזוהה עם אחד ממנהיגי העדה

דורון פסקין

ערוץ הטלוויזיה הרשמי של סוריה דיווח כי מיליציית המשמר הלאומי, המזוהה עם שיח' חכמת אל-הג'רי, עצרה את שיח' ראאד אל-מתני בחשד ל"שיתוף פעולה עם הממשלה הסורית" והביאה למותו. האירוע הגיע על רקע גל מעצרים, עליהם דווח בתקשורת הערבית, שבוצעו על ידי אותה מיליציה

כניסה למשרדי ארגון OECD בברלין, 26 במרץ 2025
ה-OECD מציג תחזית אופטימית: ישראל בדרך לצמיחה מהירה עד 2027

דורון פסקין

הדוח שפרסם היום הארגון מותנה בכך שהפסקת האש בעזה תישמר, מה שצפוי להביא גם לירידה הדרגתית בהוצאות הביטחון

