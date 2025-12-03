טראמפ על האפשרות שארה"ב תתקוף על אדמת ונצואלה: נתחיל בכך "בקרוב מאוד"

נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר הלילה לעיתונאים במהלך ישיבת קבינט כי צבא ארה"ב צפוי "בקרוב מאוד" להתחיל לתקוף מטרות גם בתוך שטח ונצואלה.

בתשובה לשאלה האם ארה"ב תעבור לתקיפות על אדמת ונצואלה, השיב טראמפ: "אנחנו עומדים להתחיל לבצע את התקיפות האלה גם ביבשה. אנחנו יודעים היכן הם נמצאים, אנחנו יודעים איפה הרעים גרים, ונתחיל בזה נגד זה ממש בקרוב".