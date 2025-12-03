נשיא ארה"ב הדגיש: "כל מי שמעורב בכך ומכניס סמים למדינה שלנו – הוא יעד לתקיפה". רוביו אמר הלילה: "לאיראן ולחיזבאללה יש נוכחות בדרום אמריקה, ואחד המרכזים העיקריים שלהם נמצא בוונצואלה"
דורון פסקין | 3 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
טראמפ על האפשרות שארה"ב תתקוף על אדמת ונצואלה: נתחיל בכך "בקרוב מאוד"
נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, אמר הלילה לעיתונאים במהלך ישיבת קבינט כי צבא ארה"ב צפוי "בקרוב מאוד" להתחיל לתקוף מטרות גם בתוך שטח ונצואלה.
בתשובה לשאלה האם ארה"ב תעבור לתקיפות על אדמת ונצואלה, השיב טראמפ: "אנחנו עומדים להתחיל לבצע את התקיפות האלה גם ביבשה. אנחנו יודעים היכן הם נמצאים, אנחנו יודעים איפה הרעים גרים, ונתחיל בזה נגד זה ממש בקרוב".
בהמשך הרחיב טראמפ את האיום גם למדינות נוספות, שלטענתו מעורבות בהברחת סמים לתוך ארה"ב: "כל מי שמעורב בכך ומכניס סמים למדינה שלנו – הוא יעד לתקיפה".
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו