חמאס למתווכות: ארה"ב מעלימה עין ומאפשרת לישראל להפר את ההסכם

נראה כי גורלו של השלב השני בהסכם הפסקת האש, חלק מרכזי בתוכנית השלום של הנשיא טראמפ, עדיין לוט בערפל. גורמים בכירים בירושלים מסרו כי הסוגיה צפויה לעלות בפגישה המתוכננת בוושינגטון בין ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.

גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי חמאס הביע זעם בעקבות אירועי השבועיים האחרונים, שבמהלכם חוסלו עשרות פעילי הזרוע הצבאית של הארגון שנלכדו במנהרות ברפיח, ובהם מפקד הגדוד המזרחי וסגנו. יחד עמם נהרג גם עבדאללה חמד, בנו של בכיר חמאס ראזי חמד.