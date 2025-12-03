גורמים בכירים בישראל מסרו כי לטענת ארגון הטרור, ההסכם רופף ולא השיג את יעדיו. זאת על רקע חיסול חלק ממחבלי ארגון הטרור שנלכדו במנהרה ברפיח. הבוקר הודיע מתפ"ש על פתיחת מעבר רפיח לצורך יציאה של תושבים מרצועת עזה למצרים
יוני בן מנחם | 3 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
חמאס למתווכות: ארה"ב מעלימה עין ומאפשרת לישראל להפר את ההסכם
נראה כי גורלו של השלב השני בהסכם הפסקת האש, חלק מרכזי בתוכנית השלום של הנשיא טראמפ, עדיין לוט בערפל. גורמים בכירים בירושלים מסרו כי הסוגיה צפויה לעלות בפגישה המתוכננת בוושינגטון בין ראש הממשלה, בנימין נתניהו, לנשיא ארה"ב, דונלד טראמפ.
גורמים ביטחוניים בכירים מסרו כי חמאס הביע זעם בעקבות אירועי השבועיים האחרונים, שבמהלכם חוסלו עשרות פעילי הזרוע הצבאית של הארגון שנלכדו במנהרות ברפיח, ובהם מפקד הגדוד המזרחי וסגנו. יחד עמם נהרג גם עבדאללה חמד, בנו של בכיר חמאס ראזי חמד.
לדבריהם, ארגון הטרור העביר למתווכות תלונה שלפיה ארה"ב מעלימה עין מפעולותיה של ישראל ומאפשרת לה להפר את תנאי הפסקת האש. לטענתו, ההסכם שיזמה וושינגטון לא השיג את יעדיו, לא עצר את מעשי האלימות ולא שיפר את המצב ההומניטרי. עוד טוען חמאס כי ההסכם, שנכנס לתוקף ב-10 באוקטובר, רופף, וכי ישראל מפרה אותו בעקביות, מחסלת פעילים המסתתרים במנהרות ופועלת לבסס שליטה צבאית באזור החלק הצהוב.
