בהודעת לשכת ראש הממשלה צוין כי "מדובר בניסיון ראשון לייצר בסיס למערכת יחסים ושיתוף פעולה כלכלי בין ישראל ולבנון"
ראש הממשלה הנחה לשלוח נציג לפגישה עם גורמים ממשלתיים בלבנון
לשכת ראש הממשלה הודיעה כי "ראש הממשלה נתניהו הנחה את ממלא מקום ראש המל"ל לשלוח נציג מטעמו לפגישה עם גורמים ממשלתיים-כלכליים בלבנון".
לפי הלשכה, "מדובר בניסיון ראשון לייצר בסיס למערכת יחסים ושיתוף פעולה כלכלי בין ישראל ולבנון".
ההודעה מגיעה על רקע ביקורה של השליחה האמריקנית, מורגן אורטגוס, בישראל ובלבנון. אתמול נפגשה אורטגוס עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הביטחון, ישראל כ"ץ, וקיבלה סקירה מודיעינית מראש אמ"ן שלומי בינדר אודות התעצמות חיזבאללה.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו