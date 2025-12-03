ראש הממשלה הנחה לשלוח נציג לפגישה עם גורמים ממשלתיים בלבנון

ערוץ הטלוויזיה הרשמי של סוריה דיווח כי מיליציית המשמר הלאומי, המזוהה עם שיח' חכמת אל-הג'רי, עצרה את שיח' ראאד אל-מתני בחשד ל"שיתוף פעולה עם הממשלה הסורית" והביאה למותו. האירוע הגיע על רקע גל מעצרים, עליהם דווח בתקשורת הערבית, שבוצעו על ידי אותה מיליציה