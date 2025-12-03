כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

בהודעת לשכת ראש הממשלה צוין כי "מדובר בניסיון ראשון לייצר בסיס למערכת יחסים ושיתוף פעולה כלכלי בין ישראל ולבנון"

אורן שלום | 3 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳

ראש הממשלה הנחה לשלוח נציג לפגישה עם גורמים ממשלתיים בלבנון

לשכת ראש הממשלה הודיעה כי "ראש הממשלה נתניהו הנחה את ממלא מקום ראש המל"ל לשלוח נציג מטעמו לפגישה עם גורמים ממשלתיים-כלכליים בלבנון".

לפי הלשכה, "מדובר בניסיון ראשון לייצר בסיס למערכת יחסים ושיתוף פעולה כלכלי בין ישראל ולבנון".

ההודעה מגיעה על רקע ביקורה של השליחה האמריקנית, מורגן אורטגוס, בישראל ובלבנון. אתמול נפגשה אורטגוס עם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הביטחון, ישראל כ"ץ, וקיבלה סקירה מודיעינית מראש אמ"ן שלומי בינדר אודות התעצמות חיזבאללה.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הביטחון, ישראל כ"ץ

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הביטחון, ישראל כ"ץ | צילום: מעיין טואף/לע"מ

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
השליחה האמריקנית, מורגן אורטגוס, וראש ממשלת לבנון, נוואף סלאם, ביירות, 28 באוקטובר 2025
המתיחות מול חיזבאללה נמשכת; אורטגוס תיפגש היום עם ההנהגה הלבנונית

יוני בן מנחם

אתמול נפגשה השליחה האמריקנית עם ראש הממשלה ושר הביטחון וקיבלה מראש אמ"ן תדרוך מודיעיני על התחמשות חיזבאללה. בירושלים מעריכים כי סיכוייה לקדם את פירוק חיזבאללה מנשקו נמוכים

חיפושים אחר חללים חטופים בצפון רצועת עזה, 1 בדצמבר 2025
הממצאים שהועברו אתמול לישראל אינם שייכים לחטופים החללים

צוות מגזין אפוק

לאחר בדיקה במכון לרפואה משפטית, משרד ראש הממשלה הודיע כי משפחותיהם של החללים החטופים שנשארו בעזה, רב-סמל רן גואילי וסותטיסאק רינטלאק, עודכנו בממצאים

שיח' ראאד אל-מתני
דיווח: איש דת דרוזי מוכר מסווידא נרצח לאחר שעונה במעצר על ידי מיליציה המזוהה עם אחד ממנהיגי העדה

דורון פסקין

ערוץ הטלוויזיה הרשמי של סוריה דיווח כי מיליציית המשמר הלאומי, המזוהה עם שיח' חכמת אל-הג'רי, עצרה את שיח' ראאד אל-מתני בחשד ל"שיתוף פעולה עם הממשלה הסורית" והביאה למותו. האירוע הגיע על רקע גל מעצרים, עליהם דווח בתקשורת הערבית, שבוצעו על ידי אותה מיליציה

כניסה למשרדי ארגון OECD בברלין, 26 במרץ 2025
ה-OECD מציג תחזית אופטימית: ישראל בדרך לצמיחה מהירה עד 2027

דורון פסקין

הדוח שפרסם היום הארגון מותנה בכך שהפסקת האש בעזה תישמר, מה שצפוי להביא גם לירידה הדרגתית בהוצאות הביטחון

רכבי הצלב האדום ברצועת עזה, 9 בנובמבר 2025
ישראל קיבלה לידיה ממצאים מעזה שיועברו למכון לרפואה משפטית

צוות מגזין אפוק

הממצאים הועברו לישראל באמצעות הצלב האדום

חצר אוניברסיטת הרווארד, 15 באפריל 2025
בוגר הרווארד שהואשם בתקיפת סטודנט ישראלי בהפגנה – מועסק על ידי האוניברסיטה כמרצה עמית

דורון פסקין

אילום טטי טמאקלו הואשם בתקיפת יואב שגב במהלך הפגנה פרו פלסטינית ב-2023. עם זאת, בארה"ב דווח כי הרווארד לא השעתה אותו מלימודים, לא הרחיקה אותו מהקמפוס ולא פתחה נגדו בהליך משמעתי פומבי, עד שבקיץ האחרון מונה לתפקיד. כתב האישום נגדו נמחק לאחר שבחר במסלול חלופי להליך פלילי

שתפו: