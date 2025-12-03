אתמול נפגשה השליחה האמריקנית עם ראש הממשלה ושר הביטחון וקיבלה מראש אמ"ן תדרוך מודיעיני על התחמשות חיזבאללה. בירושלים מעריכים כי סיכוייה לקדם את פירוק חיזבאללה מנשקו נמוכים
יוני בן מנחם | 3 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳
המתיחות מול חיזבאללה נמשכת; אורטגוס תיפגש היום עם ההנהגה הלבנונית
ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ושר הביטחון, ישראל כ"ץ, נפגשו אתמול בירושלים עם השליחה האמריקנית מורגן אורטגוס, לדיון במצב בלבנון ובהפרות חיזבאללה את הסכם הפסקת האש.
גורמי ביטחון בכירים מסרו כי ראש אמ"ן, האלוף שלומי בינדר, הציג בפני אורטגוס תדרוך מודיעיני על התחמשות חיזבאללה, בו הראה כי הארגון מבריח כמויות גדולות של רקטות קצרות טווח מאיראן דרך סוריה, מאייש כפרים בדרום לבנון בפעיליו ומקים תשתיות טרור מצפון לנהר הליטני.
עוד ציינו אותם גורמים כי בינדר התריע בפני אורטגוס שצבא לבנון אינו פועל לפרוק את חיזבאללה מנשקו, בין היתר משום שחלק גדול מחייליו משתייך לעדה השיעית ואינו מעוניין בעימות עם הארגון.
רוצה לקרוא עוד?
להמשך קריאה הירשמו או התחברו