לאחר בדיקה במכון לרפואה משפטית, משרד ראש הממשלה הודיע כי משפחותיהם של החללים החטופים שנשארו בעזה, רב-סמל רן גואילי וסותטיסאק רינטלאק, עודכנו בממצאים
הממצאים שהועברו אתמול לישראל אינם שייכים לחטופים החללים
משרד ראש הממשלה הודיע הבוקר כי "לאחר השלמת תהליך הזיהוי במרכז הלאומי לרפואה משפטית, נמצא כי הממצאים שהובאו אתמול לבדיקה מרצועת עזה אינם מקושרים לאף אחד מהחטופים החללים".
משפחותיהם של שני החללים החטופים, רס"ל רן גואילי וסותטיסאק רינטלאק התאילנדי, עודכנו.
ממשרד ראש הממשלה נמסר כי "המאמץ להשבתם לא יפסק עד השלמת המשימה - להביאם לקבורה ראויה בארצם".
