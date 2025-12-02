ערוץ הטלוויזיה הרשמי של סוריה דיווח כי מיליציית המשמר הלאומי, המזוהה עם שיח' חכמת אל-הג'רי, עצרה את שיח' ראאד אל-מתני בחשד ל"שיתוף פעולה עם הממשלה הסורית" והביאה למותו. האירוע הגיע על רקע גל מעצרים, עליהם דווח בתקשורת הערבית, שבוצעו על ידי אותה מיליציה
דורון פסקין | 2 בדצמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳
דיווח: איש דת דרוזי מוכר מסווידא נרצח לאחר שעונה במעצר על ידי מיליציה המזוהה עם אחד ממנהיגי העדה
ערוץ הטלוויזיה הרשמי של סוריה, אל-אח'בארייה, דיווח היום על מותו של איש הדת הדרוזי שיח' ראאד אל-מתני, יומיים לאחר שנעצר על ידי כוח "המשמר הלאומי" – כוח חמוש המזוהה עם מנהיג הדרוזים בסוריה, שיח' חכמת אל-הג'רי, במחוז סווידא. אל-הג'רי הוא אחד משלושת המנהיגים הרוחניים הבכירים של העדה הדרוזית, והוא נחשב למתנגד למשטר אסד ומזוהה עם קו פרו-ישראלי.
לפי הדיווח, סיבת מעצרו של אל-מתני, הנחשב למקורב למשטר א-שרע, היא בחשד ל"שיתוף פעולה עם הממשלה הסורית". גופתו הועברה היום לבית החולים הלאומי בעיר.
הדיווח באל-אח'בארייה ומקורות מקומיים שצוטטו בו האשימו את אנשי ה"משמר הלאומי" בחיסולו של אל-מתני. עד לשעת פרסום הדיווחים לא נמסרה תגובה רשמית ממחוז סווידא או מהממשלה בדמשק.
