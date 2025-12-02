דיווח: איש דת דרוזי מוכר מסווידא נרצח לאחר שעונה במעצר על ידי מיליציה המזוהה עם אחד ממנהיגי העדה

ערוץ הטלוויזיה הרשמי של סוריה, אל-אח'בארייה, דיווח היום על מותו של איש הדת הדרוזי שיח' ראאד אל-מתני, יומיים לאחר שנעצר על ידי כוח "המשמר הלאומי" – כוח חמוש המזוהה עם מנהיג הדרוזים בסוריה, שיח' חכמת אל-הג'רי, במחוז סווידא. אל-הג'רי הוא אחד משלושת המנהיגים הרוחניים הבכירים של העדה הדרוזית, והוא נחשב למתנגד למשטר אסד ומזוהה עם קו פרו-ישראלי.

לפי הדיווח, סיבת מעצרו של אל-מתני, הנחשב למקורב למשטר א-שרע, היא בחשד ל"שיתוף פעולה עם הממשלה הסורית". גופתו הועברה היום לבית החולים הלאומי בעיר.