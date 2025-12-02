כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

ערוץ הטלוויזיה הרשמי של סוריה דיווח כי מיליציית המשמר הלאומי, המזוהה עם שיח' חכמת אל-הג'רי, עצרה את שיח' ראאד אל-מתני בחשד ל"שיתוף פעולה עם הממשלה הסורית" והביאה למותו. האירוע הגיע על רקע גל מעצרים, עליהם דווח בתקשורת הערבית, שבוצעו על ידי אותה מיליציה

דורון פסקין | 2 בדצמבר 2025 | חדשות | 3 דק׳

דיווח: איש דת דרוזי מוכר מסווידא נרצח לאחר שעונה במעצר על ידי מיליציה המזוהה עם אחד ממנהיגי העדה

ערוץ הטלוויזיה הרשמי של סוריה, אל-אח'בארייה, דיווח היום על מותו של איש הדת הדרוזי שיח' ראאד אל-מתני, יומיים לאחר שנעצר על ידי כוח "המשמר הלאומי" – כוח חמוש המזוהה עם מנהיג הדרוזים בסוריה, שיח' חכמת אל-הג'רי, במחוז סווידא. אל-הג'רי הוא אחד משלושת המנהיגים הרוחניים הבכירים של העדה הדרוזית, והוא נחשב למתנגד למשטר אסד ומזוהה עם קו פרו-ישראלי.

לפי הדיווח, סיבת מעצרו של אל-מתני, הנחשב למקורב למשטר א-שרע, היא בחשד ל"שיתוף פעולה עם הממשלה הסורית". גופתו הועברה היום לבית החולים הלאומי בעיר.

הדיווח באל-אח'בארייה ומקורות מקומיים שצוטטו בו האשימו את אנשי ה"משמר הלאומי" בחיסולו של אל-מתני. עד לשעת פרסום הדיווחים לא נמסרה תגובה רשמית ממחוז סווידא או מהממשלה בדמשק.

שיח' ראאד אל-מתני

שיח' ראאד אל-מתני | שימוש לפי סעיף 27א׳

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
כניסה למשרדי ארגון OECD בברלין, 26 במרץ 2025
ה-OECD מציג תחזית אופטימית: ישראל בדרך לצמיחה מהירה עד 2027

דורון פסקין

הדוח שפרסם היום הארגון מותנה בכך שהפסקת האש בעזה תישמר, מה שצפוי להביא גם לירידה הדרגתית בהוצאות הביטחון

רכבי הצלב האדום ברצועת עזה, 9 בנובמבר 2025
ישראל קיבלה לידיה ממצאים מעזה שיועברו למכון לרפואה משפטית

צוות מגזין אפוק

הממצאים הועברו לישראל באמצעות הצלב האדום

חצר אוניברסיטת הרווארד, 15 באפריל 2025
בוגר הרווארד שהואשם בתקיפת סטודנט ישראלי בהפגנה – מועסק על ידי האוניברסיטה כמרצה עמית

דורון פסקין

אילום טטי טמאקלו הואשם בתקיפת יואב שגב במהלך הפגנה פרו פלסטינית ב-2023. עם זאת, בארה"ב דווח כי הרווארד לא השעתה אותו מלימודים, לא הרחיקה אותו מהקמפוס ולא פתחה נגדו בהליך משמעתי פומבי, עד שבקיץ האחרון מונה לתפקיד. כתב האישום נגדו נמחק לאחר שבחר במסלול חלופי להליך פלילי

זירת הפיגוע
שני חיילים נפצעו קל בפיגוע דקירה ליד עטרת בבנימין

צוות מגזין אפוק

המחבל החל לדקור את החיילים במהלך בידוק ביטחוני, וחוסל. כתר הוטל על הכפר ערורה

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 27 בפברואר 2025
הקרמלין הודיע רשמית על כיבוש שתי ערים אוקראיניות אסטרטגיות; גורמים באוקראינה הכחישו

דורון פסקין

לפי ההודעה הרוסית, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין קיבל מהרמטכ"ל דיווח על כיבוש מלא של הערים פוקרובסק ווובצ'אנסק. אוקראינה לא הגיבה באופן רשמי, אך גורמים טענו בתקשורת המקומית כי הצבא האוקראיני עדיין שולט בחלק מאותן ערים

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 7 באפריל 2025
נתניהו צפוי להיפגש בקרוב עם טראמפ בבית הלבן; מספר נושאים על הפרק

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים אומרים כי השניים צפויים לדון על שורה של נושאים אזוריים וביטחוניים, ביניהם פירוק חמאס מנשקו, ניסיונות ההתעצמות של חיזבאללה, נורמליזציה עם סעודיה ופרויקט הטילים הבליסטיים של איראן יחד עם האפשרות כי היא מנסה בחשאי לפעול לחידוש פרויקט הגרעין

שתפו: