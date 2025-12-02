כניסה
רכישת מינוי
הרשמה לניוזלטר
נגישות

הממצאים הועברו לישראל באמצעות הצלב האדום

צוות מגזין אפוק | 2 בדצמבר 2025 | חדשות | 0 דק׳

ישראל קיבלה לידיה ממצאים מעזה שיועברו למכון לרפואה משפטית

משרד ראש הממשלה עדכן כי ישראל קיבלה לידיה, באמצעות הצלב האדום, ממצאים שהועברו מרצועת עזה ונמסרו לכוח צה"ל ושב"כ בתוך שטח הרצועה.

משם הם יועברו לישראל, שם יתקבלו במעמד צבאי בהשתתפות רב צבאי.

לאחר מכן יועברו הממצאים אל המרכז הלאומי לרפואה משפטית של משרד הבריאות. בתום הליך הזיהוי ובהתאם לתוצאות הבדיקה תימסר הודעה רשמית למשפחה.

רכבי הצלב האדום ברצועת עזה, 9 בנובמבר 2025

רכבי הצלב האדום ברצועת עזה, 9 בנובמבר 2025 | צילום: EYAD BABA/AFP via Getty Images

כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
חצר אוניברסיטת הרווארד, 15 באפריל 2025
בוגר הרווארד שהואשם בתקיפת סטודנט ישראלי בהפגנה – מועסק על ידי האוניברסיטה כמרצה עמית

דורון פסקין

אילום טטי טמאקלו הואשם בתקיפת יואב שגב במהלך הפגנה פרו פלסטינית ב-2023. עם זאת, בארה"ב דווח כי הרווארד לא השעתה אותו מלימודים, לא הרחיקה אותו מהקמפוס ולא פתחה נגדו בהליך משמעתי פומבי, עד שבקיץ האחרון מונה לתפקיד. כתב האישום נגדו נמחק לאחר שבחר במסלול חלופי להליך פלילי

זירת הפיגוע
שני חיילים נפצעו קל בפיגוע דקירה ליד עטרת בבנימין

צוות מגזין אפוק

המחבל החל לדקור את החיילים במהלך בידוק ביטחוני, וחוסל. כתר הוטל על הכפר ערורה

נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, 27 בפברואר 2025
הקרמלין הודיע רשמית על כיבוש שתי ערים אוקראיניות אסטרטגיות; גורמים באוקראינה הכחישו

דורון פסקין

לפי ההודעה הרוסית, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין קיבל מהרמטכ"ל דיווח על כיבוש מלא של הערים פוקרובסק ווובצ'אנסק. אוקראינה לא הגיבה באופן רשמי, אך גורמים טענו בתקשורת המקומית כי הצבא האוקראיני עדיין שולט בחלק מאותן ערים

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, 7 באפריל 2025
נתניהו צפוי להיפגש בקרוב עם טראמפ בבית הלבן; מספר נושאים על הפרק

יוני בן מנחם

גורמים בכירים בירושלים אומרים כי השניים צפויים לדון על שורה של נושאים אזוריים וביטחוניים, ביניהם פירוק חמאס מנשקו, ניסיונות ההתעצמות של חיזבאללה, נורמליזציה עם סעודיה ופרויקט הטילים הבליסטיים של איראן יחד עם האפשרות כי היא מנסה בחשאי לפעול לחידוש פרויקט הגרעין

שר ההגנה היווני, ניקוס דנדיאס, 20 במאי 2025
סערה בתקשורת הטורקית לאחר שיוון הכריזה על דוקטרינת הרתעה חדשה הכוללת פריסת טילים בים האגאי

דורון פסקין

בסוף השבוע הכריז שר ההגנה היווני על תוכנית "מגן אכילס", כלי תקשורת בטורקיה תקפו: "איום גלוי על טורקיה"

הדרכון האיטלקי המזויף של יוזף מנגלה, איתו ברח לארגנטינה בשנת 1949
המסמכים הארגנטינאים שהיו חסויים במשך עשרות שנים חושפים פרטים חדשים על יוזף מנגלה

דורון פסקין

תוכן המסמכים, ששוחררו לארכיון הלאומי בארגנטינה לפני מספר חודשים, חזר לכותרות לאחר שאתר "פוקס ניוז" סרק מחדש את המסמכים המקוריים, החושפים פרטים חדשים על שהותו של הבכיר הנאצי בארגנטינה לאחר מלחמת העולם השנייה ועל האופן שבו שלטונות המדינה אפשרו לו להמשיך ולחיות שם כרגיל

שתפו: