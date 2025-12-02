הממצאים הועברו לישראל באמצעות הצלב האדום
צוות מגזין אפוק | 2 בדצמבר 2025 | חדשות | 0 דק׳
ישראל קיבלה לידיה ממצאים מעזה שיועברו למכון לרפואה משפטית
משרד ראש הממשלה עדכן כי ישראל קיבלה לידיה, באמצעות הצלב האדום, ממצאים שהועברו מרצועת עזה ונמסרו לכוח צה"ל ושב"כ בתוך שטח הרצועה.
משם הם יועברו לישראל, שם יתקבלו במעמד צבאי בהשתתפות רב צבאי.
לאחר מכן יועברו הממצאים אל המרכז הלאומי לרפואה משפטית של משרד הבריאות. בתום הליך הזיהוי ובהתאם לתוצאות הבדיקה תימסר הודעה רשמית למשפחה.
