אילום טטי טמאקלו הואשם בתקיפת יואב שגב במהלך הפגנה פרו פלסטינית ב-2023. עם זאת, בארה"ב דווח כי הרווארד לא השעתה אותו מלימודים, לא הרחיקה אותו מהקמפוס ולא פתחה נגדו בהליך משמעתי פומבי, עד שבקיץ האחרון מונה לתפקיד. כתב האישום נגדו נמחק לאחר שבחר במסלול חלופי להליך פלילי

דורון פסקין | 2 בדצמבר 2025 | חדשות | 2 דק׳

בוגר הרווארד שהואשם בתקיפת סטודנט ישראלי בהפגנה – מועסק על ידי האוניברסיטה כמרצה עמית

אילום טטי-טמאקלו, בוגר אוניברסיטת הארוורד שהואשם בתקיפת סטודנט ישראלי במהלך הפגנה פרו-פלסטינית באוקטובר 2023, חזר השנה לקמפוס – הפעם כמרצה עמית. אתר החדשות האמריקני "וושינגטון פרי ביקון", ורשת "פוקס ניוז" דיווחו על הנושא.

על פי הודעת פרקליטות מחוז סאפוק במסצ'וסטס שפורסמה בחודש אפריל 2025, התקיפה אירעה ב-18 באוקטובר 2023 במהלך הפגנה פרו פלסטינית בקמפוס בית הספר למנהל עסקים של הארוורד (HBS).

בהודעה נכתב כי טטי-טמאקלו וסטודנט נוסף, איברהים בהרמל, יחד עם אחרים, הקיפו את הסטודנט יואב שגב, כיסו את ראשו בכאפיות, דחפו אותו, חסמו את דרכו וצעקו לעברו "בושה", בזמן שניסה לעבור במקום ולצלם את המחאה.

חצר אוניברסיטת הרווארד, 15 באפריל 2025

חצר אוניברסיטת הרווארד, 15 באפריל 2025 | צילום: JOSEPH PREZIOSO/AFP via Getty Images

