לפי ההודעה הרוסית, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין קיבל מהרמטכ"ל דיווח על כיבוש מלא של הערים פוקרובסק ווובצ'אנסק. אוקראינה לא הגיבה באופן רשמי, אך גורמים טענו בתקשורת המקומית כי הצבא האוקראיני עדיין שולט בחלק מאותן ערים
דורון פסקין | 2 בדצמבר 2025 | חדשות | 1 דק׳
הקרמלין הודיע רשמית על כיבוש שתי ערים אוקראיניות אסטרטגיות; גורמים באוקראינה הכחישו
הקרמלין דיווח כי נשיא רוסיה, ולדימיר פוטין, ביקר אתמול במוצב פיקוד קדמי, שם קיבל מהרמטכ"ל הרוסי, ולרי גרסימוב, דיווח רשמי שלפיו הכוחות הרוסים השלימו את כיבושן של שתי ערים מרכזיות באוקראינה. פוטין הודה למפקדים וללוחמים על "פעולותיהם המוצלחות" והנחה אותם להבטיח כי הכוחות יקבלו את כל הנדרש להמשך הלחימה במהלך חורף הקרוב.
לפי הפרסום באתר הרשמי של הקרמלין, מדובר בערים האוקראיניות:
• פוקרובסק, הנקראת ברוסית: קרסנוארמייסק – עיר המשמשת כצומת לוגיסטי מרכזי במחוז דונייצק.
